Гинеколог рассказала, что ждет женщину после родов: вся правда

Беременность - сложный период в жизни женщины. В послеродовой период в организме продолжаются перестройки. После родов у новоиспеченной мамочки возникает много вопросов, на которые нужно знать ответы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества " Бережи себе ".

Будут ли месячные во время ГВ

Гинеколог Оксана Негрич рассказала, что во время лактации угнетается выделение гонадотропин-рилизинг гормона, что влияет на остальные половые гормоны. Овуляция подавляется, и менструация, соответственно, отсутствует.

Продолжительность и интенсивность этого влияния зависят от многих факторов, в частности от частоты кормления и докармливания, введения прикорма и т.д.

При исключительно грудном вскармливании примерно 40% женщин имеют аменорею (отсутствие менструации) в течение первых 6 месяцев после родов. Прежде всего, это связано с повышением уровня пролактина во время грудного вскармливания.

Лактация - значительная энергетическая нагрузка на организм женщины. Следовательно, питание матери и ее вес также определяют восстановление менструации.

Если питание достаточное, сбалансированное, масса тела в норме, то грудное вскармливание меньше влияет на этот процесс. И наоборот - при недостаточном питании чаще наблюдается отсутствие менструации в течение длительного периода.

Важно - отсутствие менструации не исключает возможность беременности, поскольку первая овуляция происходит перед восстановлением менструации.

Способы контрацепции после родов

Какие методы контрацепции можно применять после родов

презервативы

прогестиновые препараты, желательно после 6 недель после родов

внутриматочная спираль

хирургическая контрацепция, если партнеры больше не планируют иметь детей

При необходимости в период грудного вскармливания можно использовать препараты для экстренной контрацепции.

Может ли ГВ использоваться как контрацепция

Грудное вскармливание действительно блокирует овуляцию на некоторое время - речь идет о явлении так называемой лактационной аменореи (LAM). Однако при этом обязательно нужно четко соблюдать определенные условия, в частности:

после родов прошло менее 6 месяцев

менструации отсутствуют

вы кормите исключительно грудным молоком (не допаивать водой)

интервал между кормлениями не более 4 часов днем и 6 часов ночью

Врач говорит, поскольку многим женщинам в реальной жизни трудно соблюдать все рекомендации, лучше дополнительно использовать другие методы контрацепции.

Когда ждать менструации, если не кормите грудью

В течение 2-3 недель после рождения грудного ребенка концентрация женских половых гормонов находится на низком уровне.

Если женщина не кормит грудью, уровень этих гормонов постепенно восстанавливается. В таком случае первая менструация может появиться через 6–9 недель после родов. Однако все индивидуально.

Когда восстанавливать сексуальную жизнь после родов

Независимо от того, рожала женщина через естественные родовые пути или путем кесарева сечения, следует подождать по крайней мере до полного завершения послеродовых лохий и заживления послеродовых разрывов.

Обычно это занимает 4-6 недель после родов, но иногда может занять дольше.

Если во время секса после родов вы чувствуете боль или другой дискомфорт, то не следует терпеть.

Не откладывайте визит к врачу, если боль не проходит или вас беспокоят какие-либо другие симптомы.