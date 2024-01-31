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Українцям розповіли, чи потрібно сплачувати "благодійні внески" у пологовому

Середа 31 січня 2024 11:35
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Українцям розповіли, чи потрібно сплачувати "благодійні внески" у пологовому Чи потрібно сплачувати "благодійні внески" у пологовому (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Трапляються випадки, коли в пологовому будинку змушують сплатити благодійні внески. Однак, цього робити не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Національної служби здоров'я.

Що варто знати

Медична допомога при пологах є безоплатною в тих пологових будинках та медичних закладах, які мають договір із Національною службою здоров’я за відповідним пакетом.

Незалежно від того, де ваша реєстрація чи фактичне місце проживання. Ви можете проживати в одному районі міста, а для пологів вибрати пологовий будинок в іншому районі.

Також ви можете бути зареєстрованими, наприклад, на півдні України, але якщо обставини складаються так, що вам зручніше народжувати в медзакладі, розташованому на заході України - це ваше право.

Програма медгарантій покриває пологи незалежно від того, вирішує жінка народжувати разом із партнером або партнеркою в лікарні, чи обмежується виключно присутністю персоналу пологового відділення.

Які послуги безкоштовні при пологах

У межах пакету "Медична допомога при пологах" безоплатними для пацієнтів є такі медичні послуги:

  • медична допомога при пологах з черговою акушерською бригадою
  • партнерські пологи
  • проведення ургентного або планового кесаревого розтину
  • моніторинг стану роділлі і плода
  • зниження відчуття болю - анальгетики, епідуральна або спінальна аналгезія
  • анестезіологічне забезпечення оперативних втручань та акушерських процедур
  • лабораторні та інструментальні дослідження 24/7
  • забір зразка крові для серологічного дослідження на ВІЛ та сифіліс у дитини
  • вакцинація немовля згідно з календарем профілактичних щеплень
  • консультування жінок з питань грудного вигодовування
  • надання психологічної підтримки
  • харчування в умовах стаціонару

Раніше гінеколог розповідала, що обов'язково потрібно зробити після пологів.

Також ми писали, що взяти собою в пологовий будинок під час війни.

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