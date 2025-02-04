Ліниві вареники за 10 хвилин: рецепт ніжної страви з дитинства

Ліниві вареники - це швидкий і смачний спосіб насолодитися традиційною українською стравою без зайвих складнощів. Вони готуються без ліплення, що значно економить час, а результат вражає своїм ніжним смаком та текстурою.

Про те, як приготувати ніжні ліниві вареники, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "ПРОСТО СМАЧНО".

Що потрібно для лінивих вареників

Для того, щоб приготувати смачну та ніжну страву на сніданок або легкий обід, потрібно всього декілька інгредієнтів:

кисломолочний сир - 200 г

яйця - 1 шт.

борошно - 2 ст. л.

цукор - 2 ст. л.

сіль - 1/3 ч. л.

Як готувати ліниві вареники за 10 хвилин

Щоб приготувати ліниві вареники за 10 хвилин, одразу наповніть каструлю водою та поставте посуд на вогонь. Поки вода закипить, приготуйте сирне тісто.

Для приготування лінивих вареників можна використовувати домашній або магазинний кисломолочний сир. Найчастіше для сирного тіста використовується пшеничне борошно, однак для незвичного смаку його можна замінити на рисове.

Перекладіть сир в глибоку миску та перемніть його виделкою для полегшення змішування всіх інгредієнтів. Додайте до сиру яйце. Попередньо діставати з холодильника, як для випічки, його не потрібно.

Також всипте до миски з сиром цукор. Цього інгредієнту не потрібно додавати надто багато, навіть якщо хочеться зробити вареники солодшими - вироби погано триматимуть форму. Краще присипати цукром готову страву, або додати щіпку ванільного цукру.

Перемішайте інгредієнти до однорідної консистенції, після чого поступово всипте борошно, продовжуючи перемішувати сирну масу.



Як готувати ліниві вареники (скриншот / ПРОСТО СМАЧНО)

Присипте робочу поверхню борошном та сформуйте з тіста ковбаску. Хоча сирна маса доволі липка, вона вбиратиме потрібну кількість борошна, завдяки чому вироби краще триматимуть форму.

Ковбаску з сирного тіста наріжте на шматочки однакового розміру. За бажанням їм можна надати круглої форми, або зробити візерунок виделкою.



Як готувати ліниві вареники (скриншот / ПРОСТО СМАЧНО)

Підсоліть киплячу воду та обережно вкиньте ліниві вареники. Коли вироби спливуть, проваріть їх протягом 2 хвилин та дістаньте шумівкою.

Щоб покращити смак лінивих вареників, присипте страву цукром, додайте масло або варення.