Ягодный торт из блинов без выпечки: готовится просто, а вкус - божественный!

Ягодный торт из блинов - оригинальный вариант десерта на Масленицу. Невероятно нежный крем идеально сочетается с легкой кислинкой ягод и блинами, а выпекание для торта совершенно не требуется.

О том, как готовить ягодный торт из блинов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Anni Bakery".

Что нужно для торта из блинов

Для того, чтобы приготовить вкусный десерт из блинов, потребуются следующие ингредиенты:

яйцо - 4 шт.

сахар - 50 г

ванильный сахар - 7 г

соль - по вкусу

мука - 180 г

молоко - 600 мл

растительное масло - 2 ст. л.

крем-сыр - 400 г

сливки (жирность 33%) - 200 г

сахарная пудра - 90 г

ягоды - по вкусу

Как готовить ягодный торт из блинов

Для того, чтобы приготовить тесто для блинов, разбейте в глубокую миску яйца, добавьте обычный и ванильный сахар, а также соль для баланса вкуса. Перемешайте ингредиенты до однородной консистенции, после чего добавьте молоко и муку.

Влейте в тесто растительное масло - это улучшит эластичность блинов. Разогрейте сковороду и намажьте из теста много тонких блинов.

Пока они охлаждаются, приготовьте крем для торта. Для этого смешайте с помощью миксера крем-сыр, сливки и сахарную пудру.

Взбивать крем нужно на высоких оборотах, до загустения массы. Кроме этого, помойте или разморозьте ягоды, в случае необходимости нарежьте их на несколько частей.



Как готовить крем для торта из блинов (скриншот / Anni Bakery)

Для ровного торта края блинов необходимо подровнять с помощью металлического кольца. Поставьте кондитерское кольцо на тарелку или поднос.

Выложите четыре блина накрест так, чтобы они частично лежали на тарелке. Затем выложите на дно миски один блинчик.



Как готовить торт из блинов (скриншот / Anni Bakery)

Смажьте блинчик кремом, выложите ягоды и накройте начинку другим блином. Повторяйте эти шаги до окончания ингредиентов, оставив немного крема для декора.

После этого сверните внутрь первые блины торта. Поместите десерт в холодильник на 6 часов, после этого украсьте десерт оставшимся кремом и ягодами.