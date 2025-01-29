"Геніальне рішення": учасниця Нацвідбору відповіла, за що вдячна Тіні Кароль

Яку пораду дала Тіна Кароль

Фаворитка Нацвідбору зазначила, що Тіна Кароль кожного учасника Нацвідбору запитувала про пісню, пам'ятала всі правки. І це попри те, що в неї багато концертів і зйомок.

Також, за словами Кондратенка, відома співачка створила надзвичайно затишну атмосферу під час прослуховувань, усіх розслабляла і запитувала як справи.

Щоб посилити пісню Маші, Тіна Кароль запропонувала додати дитячий хор на приспіви.

"Це були більше пропозиції, мені здається. Саме за її порадою ми додали дитячий хор на приспіви. І це було просто геніальним рішенням, пісня заграла новими барвами. І я рада, що в моїй пісні тепер ще співають і дітки", - підсумувала вона.



Маша Кондратенко (фото: instagram.com/mashaa.kondratenko)

Хто така Маша Кондратенко

Дівчині 25 років. Вона з дитинства займається музикою, брала участь у талант-шоу "Голос. Діти" та "Голос країни".

Широку популярність артистці принесли її треки "Ванька-Встанька", "Ведмеді-балалайки", "Люлі-люлі". Тільки кліп на пісню "Ванька-Встанька" за останній рік зібрав 30 млн переглядів на Youtube і став хітом на українських радіо.



Співачка зараз активно виступає і записує нові треки (фото: instagram.com/mashaa.kondratenko)

Що відомо про Нацвідбір на Євробачення-2025

11 грудня "Суспільне" оголосило лонглист Нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення-2025 - у ньому було 20 учасників. До фіналу Нацвідбору пройшло лише дев'ять із них. За 10-го учасника всі охочі змогли проголосувати в "Дії".

Опитування тривало з 13 до 17 січня. І за цей час у ньому взяли участь понад 262 тисячі українців. Найбільшу кількість голосів і місце у фіналі Нацвідбору отримала співачка FIЇNKA.

Фінал Нацвідбору відбудеться 8 лютого.

Усі пісні учасників Нацвідбору можна послухати тут.