Генерал предупредил о рисках при скандальной оптимизации ВСУ: будет как до 2014-го

Украинский военный (фото: РБК-Украина)

Оптимизация украинской армии и автоматизация процессов в тылу на практике может привести к сокращению штатного состава в боевых подразделениях. На такие риски указал генерал-лейтенант ВСУ, народный депутат Михаил Забродский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Бывший руководитель АТО на Донбассе таким образом прокомментировал скандальную инициативу главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии относительно уменьшения количества военных в тылу, оптимизации с целью увеличения боеспособности ВСУ.

Забродский положительно отозвался о предложении автоматизации процессов в армии, но предупредил о "подводных камнях".

"Безусловно это возможно, и это будет серьезным шагом вперед, и за счет совершенствования ротационной структуры можно этого добиться. Но большая опасность кроется в том, что исполнители непосредственно могут снова довести до того, что будет сокращаться количественный состав - штатный, именно боевых подразделений, потому что это проще - сократить", - озвучил беспокойство офицер.

Также Забродский отметил, что такая реформа ради увеличения боеспособности армии может иметь противоположный эффект.

"И снова придем к тому состоянию, в котором были Вооруженные силы, в том числе военные подразделения до 2014 года, когда все существовали в условиях "вечного мира", когда никто не видел противника, и когда никто не видел перспективы применения Вооруженных сил Украины по их прямому назначению", - заявил военный и политик.

Ранее мы писали о том, что Арахамия оправдался за скандал с сокращением ВСУ и рассказал об украинской бумажной армии в тылу.

Кстати, в "предвыборном" выпуске шоу "Свобода слова Савика Шустера" эксперты подняли важный вопрос: местные выборы 25 октября приведут Украину к катастрофе или к расцвету? Гости в студии, среди которых, в частности, Давид Арахамия, Юлия Тимошенко, Кира Рудык, Владимир Гройсман и другие поразмышляли над тем, кому адресовано выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде и о том, сколько украинцев готовы отдать свой голос за деньги.

Новый выпуск ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" от 23 октября

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал свое недавнее резонансное заявление про сокращение украинской армии.

Арахамия оправдался за скандальные слова с сокращением украинской армии

Кроме того, у Зеленского прокомментировали первый вопрос, на который украинцы смогут ответить 25 октября. Речь идет об идее пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах.

Роман Лещенко прокомментировал вопрос пожизненного заключения за коррупцию

А вот Юлия Тимошенко прокомментировала вопрос Зеленского по легализации медицинского каннабиса в Украине и задала риторический вопрос гостям студии: согласятся ли люди "легализовать наркотики"?

Тимошенко высказалась про легализацию медицинского каннабиса

Не обошлось и без скандалов. Так, Нестор Шуфрич и Давид Арахамия устроили жесткую перепалку в эфире политического ток-шоу.

Шуфрич и Арахамия устроили перепалку в прямом эфире