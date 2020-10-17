Этот шок остается и сегодня: у Зеленского назвали масштабы хищения украинской земли

У Зеленского прокомментировали пожизненное заключение за коррупцию (коллаж: РБК-Украина)

У Зеленского объяснили, почему был вынесен вопрос пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах

У Владимира Зеленского прокомментировали первый вопрос, на который украинцы смогут ответить 25 октября. Речь идет об идее пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах.

Роман Лещенко, председатель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, рассказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера", что во время инвентаризации и аудита украинских земель сельскохозяйственного назначения были выявлены огромные масштабы хищений за время независимости.

"Сегодня общество наиболее тревожит реальное положение вещей с точки зрения тех людей, которые совершили правонарушение коррупционного характера в особо крупных размерах. Президент Украины принял решение, что этот вопрос должен быть номер один, который интересует общество", - заявил чиновник.

По словам Лещенко, после аудита они шокированы масштабами хищений.

"Этот шок, он остается и сегодня. И мы пытаемся вынести все в максимально публичную плоскость. Но я точно могу сказать на всю страну, что более 5 млн гектаров земель сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности выведены в частную собственность через механизмы так называемой безоплатной приватизации", - заявил он.

Этот грабеж осуществляется с 2001 года, после принятия нормативов по безоплатной приватизации. А в 2002 году после внесения изменений в закон о местном самоуправлении, у общин забрали право распоряжаться землей, отдав его райгосадминистрациям.

"Все очень просто: нейтрализовали общины, дали чиновника в администрацию. И сказали: работайте, приватизируйте… И фактически у нас появились чиновницкие кланы, которые используя свой админресурс, сформировали огромные латифундии земель в частной собственности… Вышли на режим дерибана, который измеряется европейскими странами на территории нашего государства", - отметил Лещенко.

Чиновник заявил, что после такого анализа, у президента пришли к выводу, что самым большим преступлением относительно украинского народа является грабеж его земли.

У Зеленского прокомментировали вопрос пожизненного заключения за коррупцию

Ранее мы писали, что Нестор Шуфрич и Давид Арахамия устроили жесткую перепалку в эфире у Савика Шустера из-за легализации медицинского каннабиса.

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Ольга Голубовская рассказала о профилактике и лечении COVID-19, а также об изменениях в протоколе лечения коронавирусной болезни в Украине.

Инфекционист Ольга Голубовская высказалась о протоколе лечения COVID-19

Также инфекционист прокомментировала случаи повторного заболевания на COVID-19 и объяснила, почему ближайшие полгода будут очень тяжелые для Украины.

Голубовская высказалась о протоколе лечения COVID-19

Кроме того, в эфире министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему в нашей стране такая сложная ситуация с коронавирусом.

Степанов оправдался за тяжелую ситуацию с коронавирусом

А еще руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, Андрей Александрин, рассказал о последних результатах исследований COVID-19.

Андрей Александрин высказался о результатах исследований COVID-19

Помимо этого, лидер сборной Украины по футболу Тарас Степаненко рассказал о симптомах коронавируса, которые были у него.

Тарас Степаненко рассказал про симптомы COVID-19