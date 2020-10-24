Генерал попередив про ризики при скандальній оптимізації ЗСУ: буде як до 2014-го

Український військовий (фото: РБК-Україна)

Оптимізація української армії та автоматизація процесів в тилу на практиці може призвести до скорочення штатного складу в бойових підрозділах. На такі ризики вказав генерал-лейтенант ЗСУ, народний депутат Михайло Забродський в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Колишній керівник АТО на Донбасі таким чином прокоментував скандальну ініціативу голови фракції "Слуги народу" Давида Арахамії щодо зменшення кількості військових в тилу, оптимізації з метою збільшення боєздатності ЗСУ.

Забродський позитивно відгукнувся про пропозицію автоматизації процесів в армії, але попередив про "підводні камені".

"Безумовно це можливо, і це буде серйозним кроком вперед, і за рахунок вдосконалення ротаційної структури можна цього домогтися. Але велика небезпека криється в тому, що виконавці безпосередно можуть знову довести до того, що буде скорочуватися кількісний склад - штатний, саме бойових підрозділів, тому що це простіше - скоротити", - озвучив занепокоєння офіцер.

Також Забродський зазначив, що така реформа заради збільшення боєздатності армії може мати протилежний ефект.

"І знову прийдемо до того стану, в якому були Збройні сили, в тому числі військові підрозділи до 2014 року, коли всі існували в умовах "вічного миру", коли ніхто не бачив противника, і коли ніхто не бачив перспективи застосування Збройних сил України за їх прямим призначенням", - заявив військовий і політик.

Раніше ми писали про те, що Арахамія виправдався за скандал зі скороченням ЗСУ та розповів про українську паперову армію в тилу.

До речі, в "передвиборному" випуск шоу "Свобода слова Савіка Шустера" експерти підняли важливе питання: місцеві вибори 25 жовтня приведуть Україну до катастрофи чи до розквіту? Гості в студії, серед яких, зокрема, Давид Арахамія, Юлія Тимошенко, Кіра Рудик, Володимир Гройсман та інші поміркували над тим, кому адресований виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді і про те, скільки українців готові віддати свій голос за гроші.

Новий випуск ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" від 23 жовтня

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував свою нещодавню резонансну заяву про скорочення української армії.

Арахамія виправдався за скандальні слова про скорочення української армії

Крім того, у Зеленського прокоментували перше питання, на який українці зможуть відповісти 25 жовтня. Мова йде про ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах.

Роман Лещенко прокоментував питання довічного ув'язнення за корупцію

А ось Юлія Тимошенко прокоментувала питання Зеленського з легалізації медичного канабісу в Україні і задала риторичне запитання гостям студії: чи погодяться люди "легалізувати наркотики"?

Тимошенко висловилася про легалізацію медичного канабісу

Не обійшлося і без скандалів. Так, Нестор Шуфрич і Давид Арахамія влаштували жорстку перепалку в ефірі політичного ток-шоу.

Шуфрич і Арахамія влаштували перепалку в прямому ефірі