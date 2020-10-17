Ребята, шо вы курили? Шуфрич и Арахамия устроили жесткую перепалку в эфире

Нестор Шуфрич (фото: РБК-Украина)

Арахамия обвинил Шуфрича в безграмотности в эфире у Савика Шустера

Нестор Шуфрич и Давид Арахамия устроили жесткую перепалку в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Горячая дискуссия между нардепом от ОПЗЖ и главой фракции "Слуга народа" разгорелась из-за четвертого вопроса "опросника президента" - легализации каннабиса в медицинских целях.

"Ребята, шо вы курили, если у вас четвертый вопрос легализация марихуаны, не лечебный там каннабис? Давайте называть вещи своими именами - марихуана!" - разразился Шуфрич.

На что Арахамия ответил, что "только дремучие люди могут говорить про медицинский каннабис, что это наркота, это марихуана". Представитель "СН" объяснил также разницу между медицинским каннабисом и наркотическим.

"Вы абсолютно безграмотно сейчас ставите вопрос", - обратился Арахамия к Шуфричу.

На что последний ответил, что с помощью тяжелобольным в Украине все и так в порядке. Ведь даже все, кто нуждается в морфии, могут получать его по назначению врача.

"А вы что хотите, чтобы на этой земле, которую вы сегодня хотите украсть, которую вы уже начали продавать за бесценок, выращивать марихуану?" - задался вопросом Шуфрич.

После чего депутат от ОПЗЖ показал свою безграмотность, заверяя, что уже сейчас в Украине можно получить медицинский каннабис по рецепту врача.

Отметим, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" глава Минздрава Максим Степанов пожаловался на разрушенную систему здравоохранения, которую он восстанавливает последние полгода.

Шуфрич и Арахамия устроили перепалку в прямом эфире

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Ольга Голубовская рассказала о профилактике и лечении COVID-19, а также об изменениях в протоколе лечения коронавирусной болезни в Украине.

Инфекционист Ольга Голубовская высказалась о протоколе лечения COVID-19

Также инфекционист прокомментировала случаи повторного заболевания на COVID-19 и объяснила, почему ближайшие полгода будут очень тяжелые для Украины.

Голубовская высказалась о протоколе лечения COVID-19

Кроме того, в эфире министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему в нашей стране такая сложная ситуация с коронавирусом.

Степанов оправдался за тяжелую ситуацию с коронавирусом

А еще руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, Андрей Александрин, рассказал о последних результатах исследований COVID-19.

Андрей Александрин высказался о результатах исследований COVID-19

Помимо этого, лидер сборной Украины по футболу Тарас Степаненко рассказал о симптомах коронавируса, которые были у него.

Тарас Степаненко рассказал про симптомы COVID-19