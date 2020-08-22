Газеты уничтожены, а сайты заблокированы: что сейчас происходит в Беларуси

Что сейчас происходит в Беларуси (коллаж: РБК-Украина)

Журналисты отреагировали на блокировку веб-сайтов и срыв выпуска газет

Белорусская ассоциация журналистов считает, что власть пытается заблокировать информацию о послевыборные протесты в стране и жестокое насилие против протестующих. Ассоциация называет эти действия косвенной цензурой и препятствием для легальной деятельности СМИ в Беларуси.

По мнению БАЖ, действия властей также противоречат конституционному праву граждан получать полную, правдивую и своевременную информацию. Ассоциация требует от власти немедленно прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойную публикацию печатных изданий и открыть доступ к веб-сайтам.

Сообщается, что доступ ограничен к более чем 70 интернет-ресурсам, по данным Tut.by. Также в списки вошли популярные VPN и сайт приложения Psiphon. К ранее добавленным "Голос" и "Зубр" (Zubr), на которых во время президентских выборов активисты публиковали фотографии своих избирательных бюллетеней во избежание фальсификаций, под запретом оказались некоторые другие интренет-СМИ - "Белсат", "Еврорадио", "Медиазона", белорусский подразделение российского спортивного сайта Sports.ru - "Трибуна" и другие издания. Доступ ограничен к сайтам политиков Виктора Бабарыка, Валерия Цепкало, Николая Статкевича. Власти Беларуси также заблокировали доступ к сайту Радио Свобода.

Так как решением белорусского Мининформа сайт программного обеспечения для обхода блокировки Psiphon сам попал под блокировки, разработчики софта предложили другие способы для его скачивания.

Ранее мы писали, что Лукашенко пригрозил заменить бастующих шахтеров украинскими.

Также РБК-Украина сообщало, что Украина изменила условия безвиза с Беларусью.