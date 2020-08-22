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В Беларуси заявляют о блокировке ряда новостных сайтов

Минск, Суббота 22 августа 2020 00:40
В Беларуси заявляют о блокировке ряда новостных сайтов
Фото: протесты в Беларуси (Tyt.by)
Автор: Инна Собора

Под запрет попали десятки информационных сайтов

В Беларуси на фоне протестов после выборов президента страны сообщают о блокировке как минимум 10 новостных сайтов. Имеются проблемы или перебои с доступом.

Об этом сообщает Белсат в своем Telegram-канале.

В частности, для абонентов МТС закрыт сайт беларусской службы "Радио Свабода". При попытке входа люди видят, что доступ заблокирован Министерством информации.

Кроме того, наблюдаются проблемы с доступом к следующим ресурсам: Euroradio, Belsat, Tribuna, Платформа "Голос", Zubr, AFN, UDF, Virtualbrest, Vkurier.

По данным NEXTA, всего в списках блокировок 73 ресурса.

В то же время, издание TUT.BY обнародовало список из более 40 политических сайтов и СМИ, к которыи ограничен доступ "на основании решения Министерства информации Республики Беларусь" 21 августа.

Ранее сообщалось о перебоях в работе интернета в Беларуси, в частности, не открывались сайт агентства БЕЛТА, портал TUT.by.

В то же время белорусские провайдеры заявляли о перегруженном трафике.

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