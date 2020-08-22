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Газети знищені, а сайти заблоковані: що зараз відбувається в Білорусі

Білорусь, Мінськ, Субота 22 серпня 2020 16:48
Газети знищені, а сайти заблоковані: що зараз відбувається в Білорусі
Что сейчас происходит в Беларуси (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Кисельова

Журналісти відреагували на блокування веб-сайтів і зрив випуску газет

Білоруська асоціація журналістів вважає, що влада намагається заблокувати інформацію про післявиборчі протести в країні та жорстоке насильство проти протестувальників. Асоціація називає ці дії непрямою цензурою і перешкодою для легальної діяльності ЗМІ в Білорусі.

На думку БАЖ, дії влади також суперечать конституційному праву громадян отримувати повну, правдиву і своєчасну інформацію. Асоціація вимагає від влади негайно припинити тиск на пресу, забезпечити безперебійну публікацію друкованих видань і відкрити доступ до веб-сайтів.

Повідомляється, що доступ обмежений до більш ніж 70 інтернет-ресурсів, за даними Tut.by. Також в списки увійшли популярні VPN і сайт додатку Psiphon. До раніше доданих "Голосу" і "Зубру" (Zubr), на яких під час президентських виборів активісти публікували фотографії своїх виборчих бюлетенів, щоб уникнути фальсифікацій, під забороною опинилися деякі інші інтренет-ЗМІ - "Белсат", "Єврорадіо", "Медіазона", білоруський підрозділ російського спортивного сайту Sports.ru - "Трибуна" і інші видання. Доступ обмежений до сайтів політиків Віктора Бабарика, Валерія Цепкало, Миколи Статкевича. Влада Білорусі також заблокувала доступ до сайту Радіо Свобода.

Через те, що рішенням білоруського Мінінформу сайт програмного забезпечення для обходу блокування Psiphon сам потрапив під блокування, розробники запропонували інші способи для його скачування.

Раніше ми писали, що Лукашенко пригрозив замінити страйкуючих шахтарів українськими.

Також РБК-Україна повідомляло, що Україна змінила умови безвіза з Білоруссю.

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