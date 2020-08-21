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Украина изменила условия безвиза с Беларусью

Киев, Пятница 21 августа 2020 13:30
Украина изменила условия безвиза с Беларусью
Фото: флаги Украины и Беларуси (itc.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

С 1 сентября вступает в силу постановление правительства

С 1 сентября 2020 года для поездок в Беларусь гражданам Украины необходимы заграничные паспорта. Вступает в силу постановление правительства о приостановке действия соглашения между Украиной и Беларусью о безвизовых поездках граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

С сентября заработает новый порядок выезда, что, по данным пограничников улучшит защиту украинских граждан. При потере за рубежом внутреннего паспорта идентификация граждан является длительной и сложной в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов.

Также пограничники прогнозируют существенное уменьшение времени прохождения пограничного контроля, потому что информация с загранпаспортов считывается автоматическими ридерами.

В ГПСУ считают, что также существенно улучшится предотвращение случаев использования подделок паспорта гражданина Украины.

Напомним, ситуация на украино-белорусской границе спокойная, однако Украина усилила охрану границы с Беларусью.

Вместе с тем, Александр Лукашенко поручил усилить охрану государственной границы по всему периметру.

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