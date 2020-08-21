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Лукашенко пригрозил заменить бастующих шахтеров украинскими

Минск, Пятница 21 августа 2020 15:50
Лукашенко пригрозил заменить бастующих шахтеров украинскими
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Лукашенко заявил, что в Украине "море безработных" шахтеров

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил заменить бастующих шахтеров украинскими горняками. Руководство больше "не будет бегать" за рабочими.

Об этом он заявил во время визита на агрокомбинат "Дзержинский", передает БЕЛТА.

По его словам, при необходимости можно привлечь специалистов из других стран. Это касается и шахт "Беларуськалия", где средняя зарплата измеряется тысячами белорусских рублей.

"Что вы бастуете? Хорошо, бастуете - ладно. Я (даю, - ред.) команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тысяч человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут - во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море - безработных", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что ситуация в стране слишком политизирована, и он разберется с ней в течение ближайших нескольких дней.

Отметим, Украина изменила условия безвизового режима с Беларусью; в частности, теперь для выезда в эту страну необходим биометрический паспорт для заграничных поездок.

Ранее попасть в Беларусь можно было по внутреннему паспорту.

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