Газ должен сильно подешеветь: эксперты ошеломили заявлением

Тарифы на газ в Украине должны снизиться более чем на 30% по отношению к текущей стоимости. Такое мнение выразили эксперты на фоне заявления президента Владимира Зеленского о том, что Кабмин установил высокие тарифы и пообещал украинцам снижение стоимости отопления. Не исключено, что даже пересчитают платежки задним числом – за октябрь и ноябрь.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, главная причина того, что уже в декабре цены на отопление снизятся – то, что газ за год подешевел на 30,5%. В декабре 2018 года тысяча кубометров газа стоила для коммунальщиков 7482 грн, год спустя – 5132 грн. По словам премьера, в тарифе на отопление 75% составляет цена газа.

"Поэтому тарифы на тепло могут быть уже в декабре снижены на 23%. Раньше не было механизма, позволяющего сделать такой перерасчет, теперь он есть. Правительство приняло постановление, дающее такое право органам местной власти. С сегодняшнего дня поставщики тепла могут пересчитать платежки, все соответствующие инструменты мы предоставили", - заявил чиновник.

По словам Гончарука, правительство надеется на добросовестное выполнение постановления Кабмина на местах – мэрами и органами местного самоуправления. Это значит, что постановление Кабмина носит не обязательный, а рекомендательный характер. А уже на местах должны решить, насколько подешевеет гигакалория. Ведь за год газ подешевел, а, например, зарплаты работников теплокоммунэнерго увеличились. На этом основании потребителям могут скинуть не 23% от цены гигакалории, а, допустим, 13%.

Как это отразиться на кошельке

Алексей Гончарук оценил, что снижение цен на газ уже удешевило обогрев для 65% пользователей, имеющих индивидуальное отопление, прежде всего в селах и в частном секторе городов. Осталось 35% пользователей, проживающих в многоэтажках, также это больницы, школы и другие учреждения.

Также чиновник подсчитал, что стоимость отопления в квитанции в среднем должна снизиться на 300-400 гривен. Если принять, что средняя цена обогрева квадратного метра жилплощади составляет 30 грн, а будет в декабре на 23% меньше или 23,1 грн, то несложный расчет показывает: удешевление платежки на 300 грн возможно для квартиры площадью около 45 кв. м, на 400 грн – площадью около 60 кв. м.

Министр регионстроя Алена Бабак согласилась с расчетами премьер-министра, упомянув, что инициировать перерасчеты должны поставщики тепла. Также она отметила, что украинцы стали лучше платить за коммуналку. Также чиновница заявила, что со стороны местных органов власти поступали обращения относительно того, можно ли использовать сэкономленные средства для повышения зарплат. Но министр разъяснила, что эти вопросы будут решаться не раньше мая 2020 года, по окончании отопительного сезона. Тогда же возможен и перерасчет тарифов на тепло за октябрь и ноябрь 2019 года. Переплату потребителям не вернут, а зачтут в счет оплаты за следующий период.

Прогнозы экспертов

Эксперты ранее неоднократно говорили о том, что тарифы на газ можно сделать ниже. Но специалисты в коммунальной сфере говорят, что вопрос сложнее, чем кажется. Следовательно, еще не факт, что тарифы пересчитают задним числом.

Энергоэксперт Валентин Землянский считает, что браться за вопрос с перерасчетом стоимости газа нужно было еще в сентябре.

"Решение властей правильное, но опоздало минимум на три месяца, надо было заняться тарифами еще в сентябре, когда был сформирован новый Кабмин, и стало известно, что газ стоит не 8500 грн за 1000 куб. м, исходя из которого рассчитаны тарифы, а 6160 грн, Им надо было в сентябре зафиксировать цену газа на весь отопсезон, о чем предупреждали эксперты. Тогда Нацкомиссия по регулированию энергетики и комуслуг (НКРЭКУ), на основании постановления Кабмина, установила бы законодательно новые, более низкие тарифы на тепло для каждого теплокоммунэнерго. И не пришлось бы теперь Кабмину переходить на ручное управление, принимать постановление, имеющее рекомендательный характер, а премьеру – уговаривать мэров "Христа ради" выполнить это постановление, дабы уменьшить суммы за тепло в платежках", - заявил Землянский.

Пока эксперт прогнозирует, что пересчитают лишь суммы в платежках за декабрь, и то не факт, что плата за тепло уменьшится на 23%. Что будет в январе и далее – не ясно. И вряд ли возможен перерасчет "задним числом" за октябрь и ноябрь. Сделать это не позволяет ни законодательство, ни финансы, так как все "лишние" деньги со счетов коммунэнерго идут на погашение их долгов перед "Нафтогазом" за потребленный ранее газ.

Более оптимистичен член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Наконец-то власти вспомнили о том, что нормативно установленная Кабмином цена газа оказалась почти на 1000 гривен выше, чем рыночная. Ожидаем снижение цены на тепло уже в декабре и, надеюсь, что и далее. Но на сколько – пока неясно. Ведь тарифы в небольших городах устанавливают местные органы, НКРЭКУ регулирует их только для лицензированных теплокоммунэнерго в крупных населенных пунктах, но сможет это сделать только по окончании отопсезона", – разъяснил Пендзин.