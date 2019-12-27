В Харькове снизили тарифы на отопление и горячую воду

Тарифы снижены на 400-800 гривен в зависимости от площади квартир
В Харькове снижены тарифы на отопление и горячую воду. Об этом заявил мэр города Геннадий Кернес, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
Как отметил Кернес, сейчас закупочные цены на газ для предприятий теплообеспечения значительно снижены, в связи с чем правительство одобрило решение, которое позволяет местным властям регулировать тарифы.
Новые тарифы будут применены к декабрьским платежкам, которые жители города получат в январе:
Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что несколько украинских городов, среди которых Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов, пересматривают тарифы на тепло после распоряжения Кабмина, которое меняет процедуру установления тарифов.
Согласно постановлению Кабмина, в случае изменения размера начислений за отопление и горячее водоснабжение в связи с изменением для них цены природного газа в течение отопительного периода теплоснабжающие организации должны отражать это ежемесячно в платежных документах потребителей, присланных в месяце, который следует за расчетным периодом.