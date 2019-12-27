ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Харькове снизили тарифы на отопление и горячую воду

Новости » Экономика     27.12.2019 - 12:12
В Харькове снизили тарифы на отопление и горячую воду

Тарифы снижены на 400-800 гривен в зависимости от площади квартир

В Харькове снижены тарифы на отопление и горячую воду. Об этом заявил мэр города Геннадий Кернес, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Как отметил Кернес, сейчас закупочные цены на газ для предприятий теплообеспечения значительно снижены, в связи с чем правительство одобрило решение, которое позволяет местным властям регулировать тарифы.

Новые тарифы будут применены к декабрьским платежкам, которые жители города получат в январе:

  • 1) Уменьшение начислений для 1-й квартиры в среднем составит 300 грн на тепло и 115 грн на горячую воду;
  • 2) Уменьшение начислений для 2-комнатных квартир в среднем составит 428 грн на тепло и 172 грн на горячую воду;
  • 3) Уменьшение начислений для 3-комнатных квартир в среднем составит 592 грн на отопление и 230 грн на горячую воду.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что несколько украинских городов, среди которых Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов, пересматривают тарифы на тепло после распоряжения Кабмина, которое меняет процедуру установления тарифов.

Согласно постановлению Кабмина, в случае изменения размера начислений за отопление и горячее водоснабжение в связи с изменением для них цены природного газа в течение отопительного периода теплоснабжающие организации должны отражать это ежемесячно в платежных документах потребителей, присланных в месяце, который следует за расчетным периодом.

Кабмин создал Фонд возмещения пострадавшим от насилия Кабмин одобрил законопроект о внесудебном решении споров
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныЖКХтарифыХарьков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь