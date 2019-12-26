Опубликовано постановление Кабмина о перерасчете тарифов на отопление

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В Украине снизится сумма в платежках за отопление

Кабинет министров Украины опубликовал постановление о перерасчете тарифов на отопление. Соответствующий документ обнародован на правительственном портале.

Согласно постановлению, в случае изменения размера начислений за отопление и горячее водоснабжение в связи с изменением для них цены природного газа в течение отопительного периода теплоснабжающие организации должны отражать это ежемесячно в платежных документах потребителей, присланных в месяце, который следует за расчетным периодом.

При этом о снижении начислений теплоснабжающая организация должна информировать потребителей путем размещения информационного сообщения (с указанием соответствующих обоснований) на официальном веб-сайте органа местного самоуправления или на своем сайте.

Напомним, на этой неделе премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал снижение тарифов на тепло до 30%. По его словам, платежки в декабре могут быть снижены на 300-400 гривен.

Стоит отметить, что первый перерасчет будет осуществлен в январе 2020 года. Сумма, которую пересчитают, будет зачислена в оплату будущих платежей.