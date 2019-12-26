Ассоциация газового рынка прокомментировала новые тарифы для операторов ГРМ

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На заседании 24 декабря Регулятор утвердил новые тарифы

Ассоциация газового рынка приветствует начало конструктивного подхода НКРЭКУ к тарифам газораспределительных компаний. Об этом сообщает пресс-служба АГРУ.

"На заседании 24 декабря 2019 года Регулятор утвердил новые тарифы, которые должны были бы решить две главные проблемы газораспределительной отрасли. Во-первых, установить адекватный уровень оплаты труда для персонала газораспределительных компаний. При действующих тарифах на распределение уровень зарплаты газовика на треть меньше официальной средней зарплаты в Украине и вдвое ниже средних зарплат в энергетике. Из-за низких зарплат отрасль ежегодно теряет около 10% квалифицированного персонала. Утвержденные уровни тарифов позволят частично остановить отток кадров, начать поэтапное повышение уровня оплаты труда и притормозить необратимые последствия для газораспределительной отрасли. Во-вторых, устранить причины возникновения долгов по всей цепочке доставки газа до потребителей. Такие долги постоянно растут из-за хронической убыточности действующих тарифов, которые не позволяют рассчитываться за технологический газ", - говорится в сообщении.

В АГРУ считают, что принятые тарифы для операторов ГРС замедлят наращивание долгов за технологический газ перед новосозданным Оператором ГТС. "Однако их уровень не позволяет решить проблему и обеспечить газораспределительные предприятия достаточным финансовым ресурсом для приобретения технологического газа на конкурентном оптовом рынке, а поэтому данные тарифы требуют дальнейшего совершенствования. Поэтапное поднятие и сами уровни тарифа не способны решить вопрос предварительно накопленных долгов перед АО "Укртрансгаз", сумма которых за время действия убыточных тарифов достигла 25 млрд гривен", - говорится в сообщении.

В Ассоциации подчеркнули, что в ближайшее время Регулятор получит сверхполномочия, о чем заявил его Председатель на заседании во время рассмотрения вопроса относительно пересмотра тарифов. "Указанное свидетельствует о полной поддержке всей вертикали власти реальной независимости Регулятора от политического влияния, что является залогом непредвзятого отношения к регулированию естественных монополий, в частности, операторов ГРС, которые откровенно страдали от политически мотивированной тарифной дискриминации", - говорится в сообщении.

Также в АГРУ обратили внимание на то, что объемы газа, которые операторы ГРМ не смогут купить на рынке (фактические объемы ПТП на треть превышают объемы, которые учтены в тарифах операторов ГРС), автоматически станут финансовым бременем для всей цепи транспортировки газа до потребителей.

"Это приведет к искусственному банкротству не только операторов ГРС, а также и нового независимого оператора ГТС. Учитывая важность финансовой стабильности независимого оператора ГТС подчеркиваем необходимость утверждения экономически обоснованных тарифов за распределение газа", - говорится в сообщении.