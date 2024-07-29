Галкін заспівав українською в Юрмалі. Це потрапило на відео

Чоловік Пугачової виконав українську пісню

Так, гуморист та шоумен вирішив заспівати "Смереку". Цю композицію у 1969 році написав Любомир Яким. Пісню було створено для ансамблю "Троїсті музики". А потім вона стала хітом, її виконують популярні артисти і нині.

Коли Галкін співав, глядачі посміхалися та підспівували. Також в кадр потрапив Андрій Данилко. Він був у своїй "фірмовій" чорній масці, але залишатися невпізнаваним вона йому вже не допомагає.

Артист, який виступає в образі Вєрки Сердючки, знімав виступ Галкіна на відео.

Данилко на концерті в Юрмалі (скріншот)

Виступ чоловіка Алли Пугачової потрапив на відео. Концерт транслювався на YouTube, а згодом уривки "розлетілися" мережею.

У коментарях під дописом з фан-акаунту Пугачової юзери пишуть:

"Дякую, Максиме, за підтримку нашої країни, гарне виконання пісні"

"Браво"

"Як чисто співає".

Окрім цього, музикант Андрій Макаревич, який також засудив путінський режим, вже поділився фото, які було зроблено під час фестивалю. На них можна побачити Пугачову, Данилка, Галкіна, Ніно Катамадзе та інших артистів.

Зірки в Юрмалі (фото: facebook.com/makarevichav)