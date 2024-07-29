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Галкин спел на украинском языке в Юрмале. Это попало на видео

Максим Галкин (фото: instagram.com/maxgalkinru)
Автор: Полина Иваненко

Российский шоумен Максим Галкин, осуждающий полномасштабную войну РФ против Украины, вышел на сцену музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2024 года. И там он исполнил популярную песню.

Как выступил Галкин и как реагирует сеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Муж Пугачевой исполнил украинскую песню

Так, юморист и шоумен решил спеть "Смереку". Эту композицию в 1969 году написал Любомир Яким. Песня была создана для ансамбля "Троїсті музики". А потом она стала хитом, ее исполняют популярные артисты и сейчас.

Когда Галкин пел, зрители улыбались и подпевали. Также в кадр попал Андрей Данилко. Он был в своей "фирменной" черной маске, но оставаться неузнаваемым она ему уже не помогает.

Артист, выступающий в образе Верки Сердючки, снимал выступление Галкина на видео.

Данилко на концерте в Юрмале (скриншот)

Выступление мужа Аллы Пугачевой попало на видео. Концерт транслировался на YouTube, а затем отрывки "разлетелись" в сети.

 

В комментариях под постом из фан-аккаунта Пугачевой юзеры пишут:

  • "Спасибо, Максим, за поддержку нашей страны, хорошее исполнение песни"
  • "Браво"
  • "Как чисто поет".

Кроме этого, музыкант Андрей Макаревич, также осудивший путинский режим, уже поделился фото, сделанными во время фестиваля. На них можно увидеть Пугачеву, Данилко, Галкина, Нино Катамадзе и других артистов.

Звезды в Юрмале (фото: facebook.com/makarevichav)

Кстати, недавно мы рассказывали,как Данилко прямо со сцены здоровался с Пугачевой.

Кроме того, ранее стало известно, что Коля Серга ответил, в чем разница между военными и гражданскими.

Во время написания материала были использованы источники: пост из фан-аккаунта Пугачевой в Instagram, Facebook Макаревича.

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