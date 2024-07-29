Коля Сєрга відповів, у чому різниця між військовими та цивільними: "Це виснажує"

Український музикант і волонтер Коля Сєрга, який з початку повномасштабної війни займається проектом "Культурний десант", розповів, у чому різниця між військовими та тими, хто живе в тилу. На думку співака, люди не однаково реагують на страх та інші моменти.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), в інтерв'ю Наталії Мосейчук, яке вже вийшло на її YouTube-каналі, артист зізнався, що виснажує суспільство.

У чому різниця між цивільними та військовими

На думку Сєргі, на фронті та в тилу різні страхи. На війні вони сприймаються зовсім не так, як у цивільному житті.

"На фронті ти маєш раціонально оцінювати небезпеку навколо тебе, тому що від того, як ти оціниш загрозу від вибуху в 200 метрах залежить те, як ти будеш діяти далі", - пояснив артист.

"Твій страх відносно конкретної зброї, відносно конкретних подій, він має рамки і ці рамки обґрунтовані, раціоналізовані. У цивільних людей, особливо які не з прифронтових міст, в яких немає часу для цього анамнезу військового, в них іноді буває зменшений страх або перебільшений", - додав він.

Коля Сєрга (скріншот)

Також музикант зазначив, що на фронті є втома. І вона переходить будь-які межі. Але, додав Сєрга, на фронті дуже сильна підтримка. Військові стають рідними, вони діляться усіма думками та роблять усе, аби мотивувати один одного.

На війні, пояснює артист, люди відкривають один одному таємниці, про які ніколи не говорили з рідними та тими, хто залишився в тилу.

"А в цивільних більше, знаєте, слово є таке - зрада. Навколо, і менше довіри один до одного, і це емоційно дуже сильно виснажує... Я вважаю, що з цим потрібно працювати", - розповів артист.

Втім, зазначив співак, вирватися з "поля зрад" реально. Для цього, вважає Сєрга, спочатку людям треба визнати наявність проблеми.

"Коли ми визначаємо, що є ця проблема, ми розуміємо наступні кроки або ми розуміємо, що їх потрібно робити. Тоді можемо запитати в тих, кому ми довіряємо і хто знаходиться умовно на сходинку вище за нас... Я вважаю, що так, крок за кроком, можна дійти до продуктивного стану", - пояснив артист.