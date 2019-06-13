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Фуфломіцин: Комаровський зруйнував міф про популярну мазь (відео)

STYLERПерсони    13.06.2019 - 08:08
Фуфломіцин: Комаровський зруйнував міф про популярну мазь (відео)
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський відповів на коментарі читачів з приводу засобу для профілактики ГРВІ

Доктор Комаровський зруйнував міф про популярну мазь, яку часто використовують для профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій. Про це експерт розповів на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

За словами Євгена Комаровського, оксолінова мазь - це ліки з недоведеною ефективністю, яким 50 років. І за весь цей час не було проведено жодного нормального дослідження щодо користі препарату.

Зазначимо, оксолінову мазь деякі педіатри рекомендують наносити під ніздрі в період розгулу епідемій для профілактики зараження вірусними інфекціями.

Фуфломіцин: Комаровський зруйнував міф про популярну мазь (відео)

Комаровський зруйнував міф про оксолінову мазь (фото: 365news biz)

До того ж, доктор Комаровський зазначає, що людина, ніс якої намазаний оксоліновою маззю відчуває дискомфорт, через що починає більше дихати ротом, що навпаки сприяє інфікуванню вірусами.

Одна з читачок нагадала педіатру, що колись він рекомендував мазь, але Комаровський спростував цю інформацію.

Також педіатр спростував дієвість оксолінової мазі, як зволожувача носа. Комаровський порадив використовувати для зволоження слизових оболонок сольові розчини.

Педіатр вкотре акцентував на тому, що найбільш ефективною профілактикою грипу та ГРВІ є оптимальні параметри вологості і температури в домі.

Фуфломіцин: Комаровський зруйнував міф про популярну мазь (відео)

Комаровський зруйнував міф про оксолінову мазь (фото: 365news biz)

"Лікарські препарати, які дійсно ефективні для профілактики ГРВІ - це вакцини від грипу і сольові розчини, зволожуючі слизові оболонки. Все інше... Всі інтерферони... Всі нібито противірусні препарати... Всі індуктори інтерферону, на превеликий жаль, препарати з недоведеною ефективністю", - заявив Комаровський і назвав мазь "фуфломіцином".

Також Комаровський зруйнував міф про мазь Вишневського для лікування гнійно-запальних захворювань шкіри. І порадив застосовувати для цього антибіотики.

Комаровський зруйнував міф про оксолінову мазь (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Раніше Євген Комаровський розповів про те, з яких причин у маленьких дітей виникають розлади сну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський назвав найпоширенішу причину проблем з травленням у дітей.

А також повідомляли про те, що Комаровський відповів на важливе питання про молочні зуби і розповів про те, в яких випадках варто звернути увагу на терміни прорізування зубів.

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