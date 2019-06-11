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Опасно для жизни: Комаровский сделал родителям важное предупреждение

STYLERПерсоны    11.06.2019 - 21:59
Опасно для жизни: Комаровский сделал родителям важное предупреждение
Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский рассказал, как избежать трагедии, которая может случится с ребенком

Доктор Комаровский посоветовал родителям, как уберечь ребенка от случайного проглатывания и засовывания в ухо или в нос опасных для жизни малыша батареек. Об этом известный педиатр рассказал на своей Instagram-странице.

По словам Евгения Комаровского, в современном мире мы окружены устройствами, в которые встроены батарейки - начиная от пультов и заканчивая детскими игрушками.

Главная опасность батареек заключается в том, что ребенок может ее проглотить, засунуть в ухо, нос. При этом взрослые могут узнать об этом далеко не сразу.

Педиатр пишет, что самые опасные батарейки - маленькие круглые, так называемые, батарейки-таблетки. Они блестят и привлекают к себе внимание.

Опасно для жизни: Комаровский сделал родителям важное предупреждение

Комаровский рассказал об опасности проглатывания ребенком батареек (фото: pixabay.com)

Для того, чтобы избежать случайного проглатывания ребенком такой батарейки, важно принимать соответствующие меры предосторожности:

  • регулярно проверять электрические игрушки на предмет надежного крепления в них батареек;
  • батарейки в пультах хотя и не маленькие, но также представляют опасность, поскольку часто выскакивают из них. Чтобы этого избежать, нужно надеть на пульт чехол или перемотать скотчем;
  • постоянно проверять, на месте ли батарейки в приборах.

Педиатр также предупредил, что батарейки представляют смертельную опасность для ребенка при проглатывании.

Напоследок Комаровский посоветовал подумать о будущем детей и сдавать использованные батарейки в специальные пункты приема, а не выбрасывать в мусор, поскольку они наносять большой вред окружающей среде.

Опасно для жизни: Комаровский сделал родителям важное предупреждение

Комаровский рассказал об опасности проглатывания ребенком батареек (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

К слову, недавно Евгений Комаровский поведал о том, по каким причинам у маленьких детей возникают расстройства сна.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский назвал самую распространенную причину проблем с пищеварением у детей.

А также сообщали о том, что Комаровский ответил на важный вопрос о молочных зубах.

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