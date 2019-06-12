Будут проблемы: Комаровский развеял популярный миф о закаливании горла

Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

Комаровский сделал неожиданное заявление

Евгений Комаровский рассказал, что нужно знать о закаливании горла и развеял распространенный миф. Об этом эксперт рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

"От Боженьки, от природы или от эволюции горло вашего ребенка холода не боится, но понятно, что если всегда было теплое, а сейчас станет холодное, то будут проблемы", - пишет Комаровский.

Эксперт отмечает, что прежде всего закаливание горла нужно начинать с напитков исключительно комнатной температуры, то есть не греть. После чего постепенно подключать напитки из холодильника, приучая ребенка к тому, что холодное нужно сначала подержать во рту, а потом проглотить. После того, как все вышеперечисленные действия совершены, Комаровский предлагает перейти к основному - экстремальным процедурам.

"Для этого покупаем мороженое и едим его по чайной ложке три раза в день, увеличивая дозы, и в конце концов можем съесть аж целую порцию. Самое главное - не прекращать, когда ребенок заболеет", - подытожил доктор.

Ранее Евгений Комаровский поведал о том, по каким причинам у маленьких детей возникают расстройства сна.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский назвал самую распространенную причину проблем с пищеварением у детей.

А также сообщали о том, что Комаровский ответил на важный вопрос о молочных зубах и рассказал о том, в каких случаях стоит обратить внимание на сроки прорезывания зубов.