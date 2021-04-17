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Во Франковске появился McDonald’s: люди ринулись за бургерами, забыв о карантине (видео)

Новина українською → Ивано-Франковск, Суббота 17 апреля 2021 21:33
Во Франковске появился McDonald’s: люди ринулись за бургерами, забыв о карантине (видео) Фото: в Ивано-Франковске открыли первый в городе McDonald’s (Be-it Agency)
Автор: Styler

Первый McDonald’s открыли в Ивано-Франковске 17 апреля. Ресторан быстрого питания появился рядом с ТЦ "Арсен" на улице Миколайчука, 2.

Открытие популярного заведения вызвало небывалый ажиотаж среди жителей города. Многие люди были вынуждены стоять в пробках почти час ради желанного гамбургера или картофеля фри.

Фотографиями и видео с открытия ресторана местные жители активно делятся в социальных сетях.

"Еще немножечко, вот-вот, еще только 30 минут потолкаться в пробках, чтобы доехать до этого окошечка, взять заказ, а потом... потом, еще минут 40 в пробке постоять, чтобы уехать отсюда", - комментирует свою поездку в ресторан местный фотограф.

Очереди в McDonald's в Ивано-Франковске

Заметим, что в первый день в ресторан пришла уйма людей, и далеко не все придерживались масочного режима и социальной дистанции. Это при том, что лишь недавно город покинул "красную" зону карантина (сейчас Івано-Франковск находится в "желтой" зоне).

Открытие McDonald's в Ивано-Франковске

Реакция местных жителей на очереди

В сети жители Франковска активно обсуждают очереди у ресторана и пробки.

  • Як мурашки
  • Живемо в селі
  • То тільки перший тиждень буде ажіотаж, далі все вщухне і перехрестя заживе своїм життям!
  • Людей дуже багато. Черга стоїть
  • Бачу, всі дуже хочуть Великдень знову по хатах і в локдаун
  • Таке враження, якби не бачили того фаст-фуду... Культ їди
  • Поважаю право кожного сходити з розуму у власний спосіб. Ще мені шкода працівників, які зараз на зміні, надіюсь, їм дадуть премію

Во Франковске появился McDonald’s: люди ринулись за бургерами, забыв о карантине (видео)Во Франковске появился McDonald’s: люди ринулись за бургерами, забыв о карантине (видео)Во Франковске появился McDonald’s: люди ринулись за бургерами, забыв о карантине (видео)Во Франковске появился McDonald’s: люди ринулись за бургерами, забыв о карантине (видео)Во Франковске появился McDonald’s: люди ринулись за бургерами, забыв о карантине (видео)Во Франковске появился McDonald’s: люди ринулись за бургерами, забыв о карантине (видео)

Фото: открытие McDonald's в Ивано-Франковске (facebook.com/veselui.pro)

Заметим, что представители McDonald's отреагировали на ситуацию, что сложилась. В частности просят франковцев отложить визит на другой день, чтобы избежать скоплений.

"Нам очень приятно, что жители города Ивано-Франковск так приветствуют открытие McDonald's в городе и желают посетить нас. И мы призываем запланировать ваш визит на следующий или любой другой день, чтобы избежать скопления", - цитирует Galka.if.ua.

Напомним, ранее бывший работник McDonald's поразил секретами сети.

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