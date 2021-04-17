У Франківську з'явився McDonald’s: люди ринулися за бургерами, забувши про карантин (відео)

Відкриття популярного закладу викликало неабиякий ажіотаж серед жителів міста. Багато людей були змушені стояти у тягнучках майже годину заради омріяного гамбургера чи картоплі фрі.

Перший McDonald’s відкрили у Івано-Франківську 17 квітня. Ресторан швидкого харчування з'явився поруч з ТЦ "Арсен" на вулиці Миколайчука, 2.

"Ще трішечки, ось-ось, ще тільки 30 хвилин поштовхатись в корках, щоб доїхати до цього віконечка, взяти своє замовлення, а потім… Потім, ще хвилин так 40 в корку постояти, щоб виїхати звідси", - коментує свою поїздку до ресторану місцевий фотограф.

Черги до McDonald’s у Івано-Франківську

Зауважимо, що у перший день до ресторану прийшла сила-силенна людей, і далеко не всі дотримувалися маскового режиму та соціальної дистанції. Це при тому, що лише нещодавно місто покинуло "червону" зону карантину (зараз Івано-Франківськ знаходиться у "жовтій" зоні).

Відкриття McDonald’s у Івано-Франківську

Реакція місцевих мешканців на черги

У мережі жителі Франківська активно обговорюють черги біля ресторану і затори.

Як мурашки

Живемо в селі

То тільки перший тиждень буде ажіотаж, далі все вщухне і перехрестя заживе своїм життям!

Людей дуже багато. Черга стоїть

Бачу, всі дуже хочуть Великдень знову по хатах і в локдаун

Таке враження, якби не бачили того фаст-фуду... Культ їди

Поважаю право кожного сходити з розуму у власний спосіб. Ще мені шкода працівників, які зараз на зміні, надіюсь, їм дадуть премію

Фото: відкриття McDonald’s у Івано-Франківську (facebook.com/veselui.pro)

Зауважимо, що представники McDonald’s відреагували на ситуацію, що склалася. Зокрема просять франківців відкласти візит на інший день, аби уникати скупчень.

"Нам дуже приємно, що жителі міста Івано-Франківськ так вітають відкриття McDonald’s у місті та бажають завітати до нас. Та ми закликаємо запланувати ваш візит на наступний або будь-який інший день аби уникнути скупчення", - цитує Galka.if.ua.