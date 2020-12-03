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McDonald's обновил рецепт приготовления бургеров: что поменялось

Четверг 03 декабря 2020 10:21
McDonald's обновил рецепт приготовления бургеров: что поменялось
McDonald's поменял рецепт приготовления бургеров (Фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Автор: Анна Шиканова

В компании McDonald's объявили об изменении процесса приготовления бургеров и с декабря рецепт любимого блюда во всем мире станет другим.

Как сообщили в пресс-службе компании быстрого питания, изменится технология выпечки булочек для бургеров, котлеты будут готовить по новому рецепту и добавят соус. Об этом сообщает издание Forbes.

Булочки теперь станут мягче и темнее и печь их начнут по трем разным рецептам. В составе не будет никаких усилителей вкуса и только натуральные ингредиенты для улучшения текстуры, обжарки и вкуса.

Кроме того, с декабря поменяются и другие процессы в приготовлении бургеров:

  • Размер булочки адаптируют под размер котлеты
  • Говяжьи котлеты будут жарить на гриле и небольшими партиями. Лук будут добавлять к ним сразу на этапе обжарки.
  • Сыр чеддер теперь будут класть в бургер при определенной температуре, чтобы он идеально расплавился на горячей котлете.
  • В "БигМаке" теперь станет больше фирменного соуса, чтобы он мог равномерно распределиться по всей булочке.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач назвала "полезные" продукты, которые приводят к тяжелым болезням.

А также рассказывали о том, что в Украине появился онлайн-ресторан с блюдами времен Голодомора и стало известно, что ели украинцы.

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