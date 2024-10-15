Фоззі з ТНМК пояснив, чому приховує рідних та чи планують вони повертатися до України

Фоззі розповів про свою сім'ю

Музикант належить до числа тих зірок, які не люблять афішувати подробиці особистого. Зокрема, коли він став батьком, вирішив повідомити про це в соцмережах лише після того, як стався витік інформації.

"Стався витік інформації. Ми були в пологовому, і вже це сталося. Наша піарниця каже: "Хтось уже розповів, тому роби селфі й пости". Так я б і не постив нічого. Але тоді в мене зникає кадик і здається, ніби я роблю перший крок назустріч Гордону. Для мене це уособлює весь цей естрадно-цирковий сегмент", - коментує ситуацію він.

Сидоренко не приховує, що в такому становищі почувається неприродно. Він називає себе не тим артистом, якого цікавлять ЗМІ.

"Мені це було неприродно, але я розумів, що ось так потрібно. Потім я не показував дітей, не погодився на обкладинки, хоча пропонували. Я не той артист, який цікавий журналістам. Якщо виникне проблема, будемо її розглядати. Є люди, які не торгують дітьми, і я один із них. Є ті, хто успішно та органічно торгує дітьми у медіапросторі, але мені комфортніше так", - зізнався Олександр.

Сімейні кадри Фоззі (скриншоти)

Щодо повернення його дружини та дітей в Україну, то Фоззі чекає, коли це можна буде реалізувати. Він підкреслює, що наразі ситуація саме така, що їм з рідними вдається бачитися не так часто.

"Я дуже сподіваюся, що скоро ситуація зміниться, і я це вирішу. На цей час - ось так", - каже виконавець.

Музикант висловився і про те, як реагує, коли шанувальники впізнають його й можуть сфотографувати.

"Якщо мене раптом впізнавали на вулиці й фотографували, я казав: "Ну не треба". Зазвичай це робили надто хороші люди, щоб скористатися цим", - поділився зірка.

скриншоти з інтерв'ю

До слова, вокалісту гурту "Танок на Майдані Конго" 51 рік. Він уродженець Харкова, з дитинства займався футболом і дзюдо. У червні 1989 року долучився до вже вищеназваного колективу, хоча музичної освіти не має.

У гурті Сидоренко є автором текстів, а також записав три сольні платівки: "MetaMoreFozzey" та "Mono MetaMoreFozzey" та "CD".

Артист говорив, що найкраще йому пишеться восени та взимку, оскільки ці пори року він вважає особливо яскравими.