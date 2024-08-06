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Фоззі - про штрафи за прослуховування російської музики: "Тут би країну зберегти"

Вівторок 06 серпня 2024 16:30
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Фоззі - про штрафи за прослуховування російської музики: "Тут би країну зберегти" Фоззі (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Підвищення штрафів за прослуховування російської музики в громадських місцях, яке пропонує Верховна Рада, не вплине особливо на ситуацію з розповісюдженням такого контенту.

Таку думку в інтерв’ю РБК-Україна висловив відомий артист, вокаліст гурту ТНМК Олександр "Фоззі" Сидоренко.

Так, з словами співака, сьогодні "кожен сам спонсор свого оргазму".

"Я нічого російського не споживаю з 2014 року. Не знаю, хто чемпіон Росії з футболу, не дивлюся жодного російського фільму, не слухаю російської музики. Я для себе цей бар'єр вибудував. Багато хто зі знайомих у 2014-2015 роках не вірив, що можна від цього відійти. Але мені здавалось, що ракетами вони нарешті достукалися до загалу, який якось отак дивився на все", - пояснив Фоззі.

За його словами, "все це відбувається іноді всупереч логіці".

Фоззі - про штрафи за прослуховування російської музики: &quot;Тут би країну зберегти&quot;

Фоззі (фото: instagram.com/metamorefozzey)

Олександр пригадав, як колись (до початку повномасштабного вторгнення) з письменниками Сергієм Жаданом, Артемом Полежакою і композитором Борисом Севастьяновим були під Донецьком, а потім поїхали до морських піхотинців у Маріуполь.

"Нас на вокзал віз чувак, який говорив українською, але слухав російські пісні про десантників. І він не відчував жодного дисонансу, внутрішнього зламу не було. Для нього це було логічно. Я ще тоді подумав, що люди воюють з росіянами, але в них в головах якось все це відрізняється", - говорить фронтмен "танків".

І таких людей багато в різних містах і селах нашої держави.

"Але штрафами кого ми залякаємо? Тут країну б зберегти, а з музикою - це не нагальне питання", - вважає Сидоренко.

Раніше Фоззі висловився про блогерів, які хочуть "домовлятися з Росією".

Також лідер ТНМК сказав. що думає про Єгорову, Повалій та інших зрадників.

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