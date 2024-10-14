ua en ru
Пн, 14 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Мені поставили імпланти в шию": Фоззі з ТНМК поділився подробицями щодо своїх операцій

Понеділок 14 жовтня 2024 18:36
UA EN RU
"Мені поставили імпланти в шию": Фоззі з ТНМК поділився подробицями щодо своїх операцій Олександр "Фоззі" Сидоренко (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)
Автор: Катерина Собкова

Відомий український артист Олександр "Фоззі" Сидоренко із гурту "Танок на майдані Конґо" (ТНМК) відверто розповів про проблеми зі здоров'ям після ДТП, яке сталося 8 років тому.

Це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю знаменитості Славі Дьоміну.

Так, інтерв'юер зазначив, що Фоззі робили операцію через розірвані зв'язки на колінах у 2016 році, а також запитав, чи були ще хірургічні втручання через проблеми зі здоров'ям.

На що Сидоренко зазначив, що того ж року під час гастролей їхній водій заснув за кермом, і він із колегами по групі потрапили у ДТП дорогою зі Львова до Кіровограда (зараз - Кропивницький - ред.).

"У мене були грижі сильні в шийному відділі. Після туру минулої зими я приїхав, не міг спати, з лівою рукою знову проблема. Лікар-нейрохірург сказав, що наступного разу мене доведеться оперувати там, де я буду", - відверто відповів артист.

&quot;Мені поставили імпланти в шию&quot;: Фоззі з ТНМК поділився подробицями щодо своїх операцій

Олександр "Фоззі" Сидоренко (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)

Потім він припустив, що це може статися не в Україні, і його охопив страх. Тому він ліг під ніж хірурга.

"Я собі уявив, як у турі, наприклад у Німеччині, мене вистачає, і що я робитиму? І мені поставили імпланти в шию, в хребет. Якщо я тепер і чогось боюся, то після такої операції чхнути. У мене стоїть два імпланти. Це називається кейдж", - зазначив артист.

Але на цьому все не скінчилося. В інтерв'ю Дьоміну він зазначив, що йому ще потрібна одна операція - цього разу на стопі.

На відео цей момент можна переглянути з 0:46.

Що відомо про Олександра "Фоззі" Сидоренка

Олександр Сидоренко - український співак та музикант, учасник гурту ТНМК.

Народився у Харкові. У дитинстві займався дзюдо та футболом. Часто бував у молодості в Євпаторії, де починав свою трудову діяльність, працював прибиральником на пляжі, санітаром, охоронцем, страховим агентом, техніком-лаборантом, кіномеханіком, круп'є та журналістом. Мріяв стати футболістом київського "Динамо".

Закінчив Київський міжнародний університет за спеціальністю "Тележурналіст".

Музичної освіти не має, але з 14 червня 1989 року є учасником гурту ТНМК та автором текстів її пісень.

Також відомий як телеведучий та автор книг, найвідоміші з яких "Голки та ковзани", "Winter Sport", "Супроводжуючі особи", "Темніє рано".

&quot;Мені поставили імпланти в шию&quot;: Фоззі з ТНМК поділився подробицями щодо своїх операцій

ТНМК (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)

Раніше відомий дизайнер Олексій Залевський заговорив про свій стан на тлі серйозного лікування.

Також Фоззі з ТНМК розповів про ситуацію у рідному Харкові.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу ТНМК
NEWS
РФ вперше за 48 діб не запускала по Україні "Шахеди". Експерт назвав причину паузи
РФ вперше за 48 діб не запускала по Україні "Шахеди". Експерт назвав причину паузи