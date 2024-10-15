Відомий артист зізнався, скільки грошей витрачає під час війни: "Я ніколи не рахував"

Відомий український артист Олександр "Фоззі" Сидоренко з групи "Танок на майдані Конґо" (ТНМК), який раніше поділився подробицями щодо своїх операцій , розповів, скільки заробляє під час війни та на що витрачає гроші.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю знаменитості Славі Дьоміну .

Скільки заробляє Фоззі

Так, інтерв'юер зазначив, що найбільший заробіток групи був у 2013 році - тоді ТНМК заробив 300 тис. доларів. Проте артист спростував цю заяву.

"Ні, це не правда. І не 300, і не в 2013-му. Це хтось щось переплутав", - зазначив Фоззі.

На що Дьомін спитав, як зараз співак заробляє.

"Так щоб заробляти, прямо заробляти, про це зараз не йдеться. Бувають якісь концерти, бувають якісь корпоративи, буває айтішка. Ну, IT-компанії, якісь івенти", - зазначив артист.

Також він зізнався, що витрачає зараз менше, оскільки його родина зараз мешкає за кордоном.

"Мені важливіше, скільки ми збираємо на концертах. Я завжди до цього ставлюся так агресивно, що давайте ще один лот, давайте "додушимо". Я розумію, що це йде не на користь концерту, але це наша головна мета", - наголосив музикант.

Олександр "Фоззі" Сидоренко (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)

"Навіщо потрібні артисти, яких випускають за кордон, якщо ти не ставиш собі цю планку", - риторично спитав Сидоренко.

Скільки витрачає Фоззі

На запитання Слави Дьоміна, скільки Фоззі витрачає грошей на місяць, він не зміг дати однозначної відповіді.

"Я ніколи не рахував", - чесно відповів Олександр.

Більше того, він веде бухгалтерію, пов'язану з концертною діяльністю ТНМК.

"Я групові веду. У мене пораховані всі концерти, весь кілометраж. Кожен долар порахований, а по собі, я не знаю, скільки мені зараз потрібно. Іноді є, іноді ні", - зазначив артист.

Але Дьомін не вгамувався, запитавши, чи Фоззі заробляє 1 тис. доларів на місяць, оскільки він їздить на таксі, і йому як мінімум необхідно платити за комунальні послуги на квартиру.

На що артист зазначив, що він може проїхати і в метро: "Я в метро їжджу спокійно. Дуже зручно".

На запитання Слави Дьоміна, чи впізнають його, він відповів, що іноді. А підбивати підсумки своїх заробітків він буде наприкінці року.

"Я не знаю, скільки я заробляю, тому що я це буду рахувати 31 грудня", - зазначив Олександр Сидоренко.

Фоззі (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)

Що відомо про Олександра "Фоззі" Сидоренка

Майбутня зірка народилася у Харкові 1973 року.

У дитинстві займався дзюдо та футболом. Часто бував у Євпаторії (АР Крим), де розпочинав свою трудову діяльність, працював прибиральником на пляжі, санітаром, охоронцем, страховим агентом, техніком-лаборантом, кіномеханіком, круп'є та журналістом. Мріяв стати футболістом київського "Динамо".

Закінчив Київський міжнародний університет за спеціальністю "Тележурналіст".

Музичної освіти не має, але з 14 червня 1989 року є учасником гурту ТНМК та автором текстів її пісень.

Також відомий як телеведучий та автор книг, найвідоміші з яких "Голки та ковзани", "Winter Sport", "Супроводжуючі особи", "Темніє рано".

ТНМК (фото: facebook.com/fozzey.metamorefozzey)