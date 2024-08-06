"Резерв+" мене не знайшов". Фоззі з ТНМК відповів, чи готовий йти в армію

Вокаліст гурту ТНМК Фоззі розповів, чи став на облік у ТЦК та СП та чи готовий піти воювати за Україну.

Чи готовий Фоззі піти воювати

На питання про те, чи розглядає артист такий варіант, щоб долучитись до лав ЗСУ, він відповів наступне.

"А хіба є люди, які не розглядають такого варіанту? Ми з бас-гітаристом в Івано-Франківську (на початку повномасштабного вторгнення - Ред.) пішли в ТЦК, його мобілізували, мене тільки взяли на облік. Я старший трошки. Зараз "Резерв+" мене не знайшов, тому треба буде знову проходити медкомісію", - розповів Фоззі.

Він додав, що ставши на облік в Івано-Франківську, він пройшов ВЛК, після чого йому доводилось щотижня відмічатись у ТЦК.

"Тоді ще був коронавірус і треба було носити маски, вони не знали хто я. Вже потім виявилось, що сусідній військком купив наш вініл і тоді вони зрозуміли, що я якийсь полупокер", - заявив співак.

Нагадаємо, що артист після початку повномасштабного вторгнення зайнявся волонтерством, разом з колегами створив фонд "Згуртовані", який укомплектовує аптечки на фронт.

"Спершу ми займалися постачанням усього необхідного для частин, в яких були наші хлопці. Я користувався тим, що десь когось знав. У волонтерських угрупованнях є певна конкуренція, вони не діляться контактами. Спочатку ми купляли все за гроші гурту", - розповів Фоззі.

Зараз гурт ТНМК збирає гроші на армію на благодійних концертах, також продає мерчі, а на виручені гроші закуповує аптечки для військових.

Як Фоззі ставиться до наративу "Хай йдуть сини політиків воювати"

Також артист заявив, що не готовий коментувати поширений у суспільстві наратив про те, що сини політиків мають першими йти на фронт.

"Не говоритиму про ці наративи, оскільки я не в окопі. В Америці дуже грамотно з цим працювали. В них еліта воювала, Кеннеді, Елвіс. Вони показували, от Елвіс у війську, а ти? Це працювало. В радянській традиції теж це підкреслювалося - син Сталіна воював", - наголосив артист.

Він додав, що є багато наративів, під вплив яких потрапляють українці, а ворог цим користується. Також за спостереженнями Фоззі, рівень підтримки армії серед населення знизився, але все одно українці ще не втомилися по-справжньому, як це було в СРСР та Америці під час Другої світової, коли країни перевели економіку на воєнні рейки.