Фоззи из ТНМК объяснил, почему скрывает родных и планируют ли они возвращаться в Украину

Фоззи рассказал о семье

Музыкант принадлежит к числу звезд, которые не любят афишировать подробности личного. В частности, когда он стал отцом, решил сообщить об этом в соцсетях лишь только после того, как произошла утечка информации.

"Произошла утечка информации. Мы были в роддоме, и уже это произошло. Наша пиарщица говорит: "Кто-то уже рассказал, поэтому делай селфи и выкладывай". Так я бы и не постил ничего. Но тогда у меня исчезает кадык и кажется, будто я делаю первый шаг навстречу Гордону. Для меня это олицетворяет весь этот эстрадно-цирковой сегмент", - комментирует ситуацию он.

Сидоренко не скрывает, что в такие моменты чувствует себя неестественно. Он называет себя не тем артистом, которого интересуют СМИ.

"Мне это было неестественно, но я понимал, что вот так нужно. Потом я не показывал детей, не согласился на обложки, хотя предлагали. Я не тот артист, который интересен журналистам. Если возникнет проблема, будем ее рассматривать. Есть люди, которые не торгуют детьми, и я один из них. Есть те, кто успешно и органично торгует детьми в медиапространстве, но мне более комфортно так", - признался Александр.

Семейные кадры Фоззи (скриншоты)

Относительно возвращения его жены и детей в Украину, Фоззи ждет, когда это можно будет реализовать. Он подчеркивает, что на данный момент ситуация такова, что им с родными удается видеться не так часто.

"Я очень надеюсь, что скоро ситуация изменится, и я это решу. В настоящее время - вот так", - говорит исполнитель.

Музыкант высказался и о том, как реагирует, когда поклонники узнают его и могут сфотографировать.

"Если меня вдруг узнавали на улице и фотографировали, я говорил: "Ну не надо". Обычно это делали слишком хорошие люди, чтобы воспользоваться этим", - поделился звезда.

скриншоты из интервью

К слову, вокалисту группы "Танец на Майдане Конго" 51 год. Он уроженец Харькова, с детства занимался футболом и дзюдо. В июне 1989 года присоединился к уже вышеназванному коллективу, хотя музыкального образования не имеет.

В группе Сидоренко является автором текстов, а также записал три сольные пластинки: "MetaMoreFozzey" и "Mono MetaMoreFozzey" и "CD".

Артист говорил, что лучше ему пишется осенью и зимой, поскольку эти времена года он считает особенно яркими.