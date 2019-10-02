Формула Штайнмайера: Зеленский пообещал "все разрулить"

Владимир Зеленский провел встречу с председателями фракций Верховной Рады. При этом начало заседания Рады затянулось из-за обсуждения подписания "формулы Штайнмайера".

Представитель правительства в парламенте Ирина Верещук заявила, что президент Украины рассказал фракции о том, что было подписано в Минске. Он также объяснил, как именно украинская сторона соглашается на переговорный процесс.

Зеленский убеждал депутатов в том, что о капитуляции Украины после подписания "формулы Штайнмайера" речь не идет. Но он отказался объяснить свою позицию с трибуны Рады.

Владимир Зеленский фото: РБК-Украина)

По данным инсайдера УП, при встрече с главами фракций Зеленский сильно нервничал и заявлял, что все будет хорошо и он "все разрулит и парламент может расслабиться".

Глава фракции "Голос" Сергей Рахманин в интервью НВ рассказал, что президент убеждал депутатов в том, что ничего экстраординарного не произошло, и он дальше будет отстаивать интересы Украины.

Рахманин также отметил, что многие нардепы не понимают, что будет происходить дальше. Лидеры фракций попросили дипломатов выступить с парламентской трибуны и прояснить ситуацию.

Напомним, что сегодня, 2 октября, появилось фото подписанной "формулы Штайнмайера". Документ подписали представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, представители ОРДЛО, РФ и ОБСЕ.