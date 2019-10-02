У Зеленского обсуждали уголовное преследование Порошенко, - "ЕС"

Фото: Петр Порошенко (из открытых источников)

По данным "ЕС", у Зеленского дали соответствующие поручения правоохранительным органам

В офисе президента Владимира Зеленского с участием главы государства обсуждался вопрос уголовного преследования пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом говорится в заявлении "Европейской солидарности" ("ЕС").

Кроме того, по данным "ЕС", у Зеленского давали соответствующие поручения генеральному прокурору Руслану Рябошапке, главе ГБР Роману Трубе и другим силовым структурам.

"То, что утечка информации из ГПУ о подготовке подозрения произошла именно в день громкого политического скандала, связанного с подписанием капитулянтской формулы, свидетельствует как о эмоциональной нестабильности людей, причастных к этому подписанию, так и о их желании немедленно отомстить той политической силе, которая обоснованно критикует власть за непродуманное подписание этой формулы, за очевидный развал международной коалиции в поддержку Украины, за непрофессионализм и дилетантство в дипломатии", - говорится в заявлении.

У Порошенко убеждены, что между подписанием "формулы Путина" и "атакой" ГПУ на пятого президента есть налицо причинно-следственная связь.

"Власть, закон за законом концентрируя абсолютный контроль над силовыми структурами, демонстрирует переход к политическим репрессиям и подавлению любой оппозиции к монобольшинству, которая стремится стать абсолютно бесконтрольной. Понятно, что запугивание в адрес Порошенко и "ЕС" не остановит нашу команду от защиты национальных интересов и борьбы с попытками вместо достижения мира привести страну к капитуляции перед страной-агрессором", - заявили в "ЕС".

Как известно, ранее со ссылкой на анонимные источники "Интерфакс" заявил, что Генеральная прокуратура якобы готовит подозрение Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью.