Формула Штайнмайера: Зеленський пообіцяв "все розрулити"

Володимир Зеленський провів зустріч з головами фракцій Верховної Ради. При цьому початок засідання Ради затягнувся через обговорення підписання "формули Штайнмайера".

Представник уряду в парламенті Ірина Верещук заявила, що президент України розповів фракції про те, що було підписано в Мінську. Він також пояснив, як саме українська сторона погоджується на переговорний процес.

Зеленський переконував депутатів у тому, що про капітуляцію України після підписання "формули Штайнмайера" мова не йде. Але він відмовився пояснити свою позицію з трибуни Ради.

Володимир Зеленський фото: РБК-Україна)

За даними інсайдера УП, при зустрічі з главами фракцій Зеленський сильно нервував і заявляв, що все буде добре і він "все розрулить і парламент може розслабитися".

Голова фракції "Голос" Сергій Рахманін в інтерв'ю НВ розповів, що президент переконував депутатів у тому, що нічого екстраординарного не сталося, і він далі буде відстоювати інтереси України.

Рахманін також зазначив, що багато нардепів не розуміють, що буде відбуватися далі. Лідери фракцій попросили дипломатів виступити з парламентської трибуни і прояснити ситуацію.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 жовтня, з'явилося фото підписаної "формули Штайнмайера". Документ підписали представник України в ТКГ Леонід Кучма, представники ОРДЛО, РФ і ОБСЄ.