Зеленский встретился с главами фракций Рады

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Зеленский проинформировал о подписании "формулы Штайнмайера"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателями фракций Верховной рады. Об этом заявила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук, передает корреспондент РБК-Украина.

Ранее отмечалось, что начало заседания ВР затягивается. Подчеркивалось, что это происходит из-за обсуждения подписания "формулы Штайнмайера".

"Перед тем, как прийти к нам на фракцию, с руководителями фракций встречался президент Зеленский. Все разъяснил. Не было особых вопросов. Все всем понятно", - сказала парламентарий.

"Никаких договоренностей нет. Президент проинформировал фракцию, что именно было подписано в Минске. Как именно украинская сторона соглашается на переговорный процесс, как будут обеспечиваться национальные интересы в нормандском формате", - заявила Верещук.

Напомним, появилось фото "формулы Штайнмайера" с подписями представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы, представителей ОРДЛО, РФ и ОБСЕ. Из документа следует, что выборы в ОРДЛО пройдут под наблюдением ОБСЕ после принятия специального закона.

Как писало РБК-Украина ранее, 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера". Ранее документ был согласован советниками глав "нормандской четверки".

Так, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на заседании комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции заявил, что "формула Штайнмайера" официально согласована с украинской властью, в частности, с МИД Украины.