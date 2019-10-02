Появилось фото подписанной "формулы Штайнмайера"

Фото: Леонид Кучма (РБК-Украина)

На документе стоят подписи Кучмы, представителей ОРДЛО, РФ и ОБСЕ

Появилось фото "формулы Штайнмайера" с подписями представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы, представителей ОРДЛО, РФ и ОБСЕ. Фото обнародовал журналист Валерий Калныш в Facebook.

Согласно документу выборы в ОРДЛО пройдут под наблюдением ОБСЕ после принятия специального закона.

"То, что было подписано 1 октября 2019 г. в Минске. "Формула Штайнмайера". Точно такие же копии подписали Мартин Сайдик, Б. Грызлов, Н. Никонорова (от "отдельных районов Донецкой области") и В. Дейнего (от "отдельных районов Луганской области")", - написал Калныш.

Отмечается, что единого документа с подписями уполномоченных от Украины, России и так называемых "Л/ДНР" до сих пор не существует. Вместо этого все они направили письма специальному представителю ОБСЕ Мартину Сайдику с подтверждением текста формулы.

Фото: "формула Штайнмайера" (Валерий Калныш)

Напомним, 1 октября на заседании Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера". Ранее документ был согласован советниками глав "нормандской четверки".

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на заседании комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции заявил, что "формула Штайнмайера" официально согласована с украинской властью, в частности, Министерством иностранных дел Украины.

Отметим, что, по условиям "формулы Штайенмайера", выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей могут пройти по украинским законам до возвращения контроля над участком границы с Российской Федерацией.