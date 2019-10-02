ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Формула Штайнмайера: Зеленский пообещал "все разрулить"

STYLERЖизнь    02.10.2019 - 21:36
Формула Штайнмайера: Зеленский пообещал "все разрулить"
Зеленский высказался про формулу Штайнмайера (фото: РБК-Украина)

Зеленский успокоил украинцев по поводу формулы Штайнмайера

Владимир Зеленский провел встречу с председателями фракций Верховной Рады. При этом начало заседания Рады затянулось из-за обсуждения подписания "формулы Штайнмайера".

Представитель правительства в парламенте Ирина Верещук заявила, что президент Украины рассказал фракции о том, что было подписано в Минске. Он также объяснил, как именно украинская сторона соглашается на переговорный процесс.

Зеленский убеждал депутатов в том, что о капитуляции Украины после подписания "формулы Штайнмайера" речь не идет. Но он отказался объяснить свою позицию с трибуны Рады.

Формула Штайнмайера: Зеленский пообещал &quot;все разрулить&quot;

Владимир Зеленский фото: РБК-Украина)

По данным инсайдера УП, при встрече с главами фракций Зеленский сильно нервничал и заявлял, что все будет хорошо и он "все разрулит и парламент может расслабиться".

Глава фракции "Голос" Сергей Рахманин в интервью НВ рассказал, что президент убеждал депутатов в том, что ничего экстраординарного не произошло, и он дальше будет отстаивать интересы Украины.

Рахманин также отметил, что многие нардепы не понимают, что будет происходить дальше. Лидеры фракций попросили дипломатов выступить с парламентской трибуны и прояснить ситуацию.

Напомним, что сегодня, 2 октября, появилось фото подписанной "формулы Штайнмайера". Документ подписали представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, представители ОРДЛО, РФ и ОБСЕ.

Путин рассказал, чего ожидает от Зеленского Зеленский поручил разработать переходное правосудие для Донбасса
Новости Украины Владимир Зеленскийформула Штайнмайера
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь