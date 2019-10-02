ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Формула Штайнмайера: Зеленський пообіцяв "все розрулити"

STYLERЖиття    02.10.2019 - 21:36
Формула Штайнмайера: Зеленський пообіцяв "все розрулити"
Зеленський висловився про формулу Штайнмайера (фото: РБК-Україна)

Зеленський заспокоїв українців з приводу формули Штайнмайера

Володимир Зеленський провів зустріч з головами фракцій Верховної Ради. При цьому початок засідання Ради затягнувся через обговорення підписання "формули Штайнмайера".

Представник уряду в парламенті Ірина Верещук заявила, що президент України розповів фракції про те, що було підписано в Мінську. Він також пояснив, як саме українська сторона погоджується на переговорний процес.

Зеленський переконував депутатів у тому, що про капітуляцію України після підписання "формули Штайнмайера" мова не йде. Але він відмовився пояснити свою позицію з трибуни Ради.

Формула Штайнмайера: Зеленський пообіцяв &quot;все розрулити&quot;

Володимир Зеленський фото: РБК-Україна)

За даними інсайдера УП, при зустрічі з главами фракцій Зеленський сильно нервував і заявляв, що все буде добре і він "все розрулить і парламент може розслабитися".

Голова фракції "Голос" Сергій Рахманін в інтерв'ю НВ розповів, що президент переконував депутатів у тому, що нічого екстраординарного не сталося, і він далі буде відстоювати інтереси України.

Рахманін також зазначив, що багато нардепів не розуміють, що буде відбуватися далі. Лідери фракцій попросили дипломатів виступити з парламентської трибуни і прояснити ситуацію.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 жовтня, з'явилося фото підписаної "формули Штайнмайера". Документ підписали представник України в ТКГ Леонід Кучма, представники ОРДЛО, РФ і ОБСЄ.

Путін розповів, чого очікує від Зеленського Зеленський доручив розробити перехідне правосуддя для Донбасу
Новини України Володимир Зеленськийформула Штайнмаєра
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся