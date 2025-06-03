Финалистка "Холостяка" умилила фото с 6-месячным сыном, который заметно подрос

Финалистка третьего сезона реалити-шоу про любовь "Холостяк" Яна Станишевская, которая в декабре 2024 года впервые стала мамой , продемонстрировала в сети, как вырос ее сын.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее новую публикацию в Instagram.

Судя по всему, Станишевская отправилась со своим супругом и сыном в Америку.

"Бублик в шоке от погоды (+32 утром), родители уставшие, но счастливые, что все-таки добрались туда, куда планировали так давно. Наши приключения почти на 3 недели начинаются", - подписала она новые фото.

На снимках она позирует с коляской и маленьким сыном Тео, которого называют точной копией своего папы. Отметим, что Станишевская уже пришла в форму после родов и может похвастаться подтянутой фигурой.

Яна Станишевская показала сына Тео (фото: instagram.com/stanishevska_iana)

Как отреагировали в сети

Фолловеры звезды "Холостяка" тут же принялись комментировать ее публикацию. Многие отметили, что малыш заметно подрос:

"Красивые-красивы", - отметила супруга Григория Решетника Кристина

"Яночка, мне кажется, что в будущем ваш сынишка вырастет таким красавчиком. Такие красивые и четкие черты лица у него. Не будет отбоя от девушек"

"Маленький путешественник"

"Каждый раз, когда в ленте вижу вас с ребенком, улыбаюсь. Ну такие положительные"

"Ого, как Тео быстро растет"

"Хорошего отдыха".

Станишевская с сыном (фото: instagram.com/stanishevska_iana)

Кто такая Яна Станишевская

Станишевской в этом году исполнится 40 лет.

В 2013 году она принимала участие в реалити-шоу "Холостяк" с пластическим хирургом Андреем Искорневым.

Этот сезон стал самым скандальным, так как мужчина вручил кольцо одной девушке (Анне Козырь), однако отношения во время сьемок у него якобы были с другой (Яна Станишевская).

После этого Искорнев встречался с третьей девушкой из шоу - Ириной Скориковой, они какое-то время даже жили вместе.

После окончания проекта Яна практически сразу вышла замуж, но не за холостяка, а за одноклассника Виктора Нобиуза.

Яна Станишевская с мужем - архивное фото (фото: instagram.com/stanishevska_iana)

Пара уже много лет живет за границей: сначала в Польше, а в последние годы в Кении.

В декабре 2024 года стало известно, что у них родился первенец. Мальчика назвали Теодором, сокращенно - Тео.

Яна уже рассказывала, что набрала за беременность 16 кг. А также делилась, как идет процесс похудения.

Сын Яны Станишевской (фото: instagram.com/stanishevska_iana)