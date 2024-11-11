Фіналіст "Холостячки" зачарував рідкісними кадрами зі своїм сином та відверто розповів про батьківство (відео)

Фіналіст першого сезону шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко поділився у мережі новим відео зі своїм сином Марком, а також розповів, що для нього означає бути батьком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий пост у Instagram блогера та підприємця.

На відео він показав, як він проводить із сином вільний час. Малюк, який помітно підріс, залазить на шведську стінку, а тато дбайливо підтримує його.

"Бути батьками і просто мати дітей - це різні речі. Багато хто зводить батьківство до того, щоб забезпечити дитині базовий комфорт, стежити, щоб не впала чи була нагодована. Але справжнє батьківство - це розуміння, що твій світ змінюється, і ти прагнеш бути не просто гарним батьком, але й досягати успіхів у цьому, як у бізнесі", - поділився своїми думками Тригубенко.

"Сьогодні часто кажуть, що батьківство не повинно заважати кар'єрі. Але мені здається, що справжній баланс - це коли кар'єра не затьмарює найважливіше: нашого часу та уваги для дітей", - написав молодий батько.

Як відреагували у мережі

Підписники фіналіста реаліті-шоу відразу почали коментувати публікацію, зазначивши, що Олексій чудово справляється з обов'язками батька:

"Молодці. Такий маленький синок, але ви так працюєте над його розвитком. У захваті. Пишаюся"

"100%! А дотримуватися цього балансу часто така важка праця"

"Тато незрівнянний, молодець, приклад усім батькам"

"Як приємно на вас дивитися"

"Насправді "забезпечити дитині базовий комфорт, нагодувати і стежити, щоб вона не вбилася" - це вже не мало. Для багатьох батьків нашої країни навіть непідйомна розкіш".

Що відомо про участь Олексія у "Холостячці"

У 2020 році на екранах показали реаліті-шоу "Холостячка", в якому чоловіки боролися за серце української актриси Ксенії Мішиної.

У фіналі проекту були підприємець Олексій Тригубенко та комік, сценарист Олександр Еллерт. Мішина обрала останнього, проте стосунки пари після проекту тривали недовго.

Тригубенко не приховував, що важко переніс відмову Мішиної, оскільки він був закоханий у акторку. Потім довгий час про його особисте життя не було нічого відомо.

Олексій Тригубенко та Ксенія Мішина на "Холостячці" (Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

Що відомо про особисте життя Олексія Тригубенка

А у липні 2023 року він приголомшив своїх підписників новиною, що у нього народився син. Втім, маму Марка Олексій досі не показав у своєму блозі.

Нещодавно він розповів, що дівчину, яка народила йому сина, звуть Оля. Зважаючи на все, пара ще не оформила відносини офіційно. В інтерв'ю Славі Дьоміну, Тригубенко сказав, що для нього це не проблема, і якщо його партнерка захоче штамп у паспорті, то "це все робиться дуже легко".

Тригубенко із сином Марком (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)