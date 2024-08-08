Учасник "Холостячки" вперше показав фото своєї "мудрої" коханої
Учасник першого сезону шоу "Холостячка" Євген Ковтуненко нарешті привідкрив завісу свого особистого життя і розповів про таємничу білявку з бантиком, про яку він раніше неодноразово згадував у своєму блозі.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram юриста та бізнесмена.
Євген Ковтуненко зі своєю коханою (фото: instagram.com/kov2nenko)
"У нас тут ювілей. Сьогодні 5 місяців, як ми разом", - відзначив підприємець у підписі до фото.
Таким чином Ковтуненко вирішив офіційно оголосити про свої стосунки і показати підписникам фото дівчини, яку він ніжно називає Маруся.
"Ми познайомилися у грудні, але зустрілися вперше 8 березня", - зазначив учасник "Холостячки".
Раніше підприємець не показував обличчя своєї дівчини (фото: instagram.com/kov2nenko)
Також Євген Ковтуненко розповів докладніше про свою кохану. Вона непублічна людина, має свій бізнес, а також гарну закалку, оскільки раніше професійно займалася спортом - КМС з художньої гімнастики. Дівчина підприємця полюбляє читати детективи і детально розбиратися у всіляких розслідуваннях.
"Це наймудріша жінка у світі - тому що я іноді не знаю, як вона мене вивозить", - поділився юрист своїми спостереженнями.
Ковтуненко з коханою на одному зі свят (фото: instagram.com/kov2nenko)
Ще одна якість, яку відмітив герой "Холостячки", - це почуття гумору.
"Дуже несподівано зустріти людину з почуттям гумору таким, як у мене", - підкреслив він.
Євген Ковтуненко (фото: instagram.com/kov2nenko)
Як відреагували підписники Ковтуненка
Фоловери ресторатора відразу почали коментувати публікацію, бажаючи парі кохання і взаєморозуміння:
- "Це так чуттєво, коли ось так чоловік розповідає про свою жінку. Євген, нарешті! Здорово, що Ви дочекалися і зустріли саме свою людину".
- "Євген, видно, що ти закоханий. Бажаю, щоб цей стан став довжиною в житті та був взаємним".
- "Вітаю! Як круто, що ви доповнюєте один одного. Будьте щасливі!".
- "Радію за вас, зірки зійшлися. Ще після Холостяка хотілося, щоб Ви знайшли ту ж дівчину, СВОЮ! Приємно читати Ваше повідомлення. Щастя вам!".
До коментарів також приєднався ще один учасник "Холостячки" Олексій Тригубенко, наголосивши, що цю дівчину також дуже полюбляють діти.
Ковтуненко з коханою та сином Олексія Тригубенка (фото: instagram.com/kov2nenko)
"Її люблять діти! Неймовірна пара! Обіймаю вас", - не стримуючи емоцій, написав Тригубенко.
Нагадаємо, Євген Ковтуненко виборював увагу актриси Ксенії Мішиної в рамках першого сезону шоу "Холостячка". Його називали переможцем проекту, але чоловікові не вдалось дійти навіть до фіналу. Після цього "юрист на мільярд" чесно зізнався, що причиною його відходу з проекту стала відсутність взаємної хімії з Мішиною.
Євген Ковтуненко та Ксенія Мішина на проекті (фото: instagram.com/kov2nenko)
Раніше фіналіст "Холостячки" відверто розповів про свій досвід батьківства.
Також зірка "Холостячки" Олексій Тригубенко вперше показав маму свого маленького сина.