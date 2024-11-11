Финалист "Холостячки" очаровал редкими кадрами со своим сыном и откровенно рассказал об отцовстве (видео)

Финалист первого сезона шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко поделился в сети новым видео со своим сыном Марком, а также рассказал, что для него значит быть отцом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram блогера и предпринимателя.

На видео он показал, как он проводит с сыном свободное время. Малыш, который заметно подрос, карабкается по шведской стенке, а папа бережно поддерживает его.

"Быть родителями и просто иметь детей - это разные вещи. Многие сводят отцовство к тому, чтобы обеспечить ребенку базовый комфорт, следить, чтобы не упал или был накормлен. Но настоящее отцовство - это понимание, что твой мир меняется, и ты стремишься быть не просто хорошим отцом, но и добиваться успехов в этом, как в бизнесе", - поделился своими мыслями Тригубенко.

"Сегодня часто говорят, что отцовство не должно мешать карьере. Но мне кажется, что настоящий баланс - это когда карьера не омрачает самое важное: наше время и внимание для детей", - написал молодой отец.

Как отреагировали в сети

Подписчики финалиста реалити-шоу тут же принялись комментировать публикацию, отметив, что Алексей прекрасно справляется с обязанностями отца:

"Молодцы. Такой маленький сынок, но вы так работаете над его развитием. В восторге. Горжусь"

"100%! А придерживаться этого баланса часто такой тяжелый труд"

" Папа бесподобный, молодец, пример всем отцам"

"Как приятно на вас смотреть"

"На самом деле "обеспечить ребенку базовый комфорт, накормить и следить чтобы он не убился" - это уже не мало. Для многих отцов нашей страны даже неподъемная роскошь".

Что известно об участии Алексея в "Холостячке"

В 2020 году на экранах показали реалити-шоу "Холостячка", в котором мужчины боролись за сердце украинской актрисы Ксении Мишиной.

В финале проекта были предприниматель Алексей Тригубенко и комик, сценарист Александр Эллерт. Мишина выбрала последнего, однако отношения пары после проекта продлились недолго.

Тригубенко не скрывал, что тяжело перенес отказ Мишиной, так как он был влюблен в актрису. Затем долгое время о его личной жизни не было ничего известно.

Алексей Тригубенко и Ксения Мишина на "Холостячке" (Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

Что известно о личной жизни Алексея Тригубенко

А в июле 2023 года он огорошил своих подписчиков новостью, что у него родился сын. Впрочем, маму Марка Алексей до сих пор полностью не показал в своем блоге.

Недавно он рассказал, что девушку, которая родила ему сына, зовут Оля. Судя по всему, пара еще не оформила отношения официально. В интервью Славе Демину, Тригубенко сказал, что для него это не проблема, и если его партнерша захочет штамп в паспорте, то "это все делается очень легко".

Тригубенко с сыном Марком (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)