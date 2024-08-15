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Фіналіст "Холостячки" розповів про стосунки з Мішиною: "Спілкуємось як друзі"

Четвер 15 серпня 2024 16:30
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Фіналіст "Холостячки" розповів про стосунки з Мішиною: "Спілкуємось як друзі" Ксенія Мішина з учасниками "Холостячки" (Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)
Автор: Любов Блажко

Олексій Тригубенко, фіналіст першого сезону "Холостячки" з Ксенією Мішиною, розповів про спілкування з нею після завершення проєкту. Так, чоловік зізнався, що їм вдалося зберегти дружні відносини.

Що ще сказав на цю тему блогер та бізнесмен, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю Славі Дьоміну.

Тригубенко висловився про Мішину

За словами Олексія, вони з Ксенією мають хороше спілкування, і акторка навіть телефонувала чоловікові, коли дізналася про смерть його мами.

"Ми про життя говорили з нею на дні народження у Жені Ковтуненка (інший учасник "Холостячки", - прим. ред.), просто класно поспілкувались. Також вона телефонувала мені, коли мами не стало, підтримала. Коли ми з нею бачимось на заходах якихось чи на дні народження, то дуже приємно спілкуємось як друзі. Нормальні класні стосунки", - розповів подробиці Тригубенко.

Фіналіст &quot;Холостячки&quot; розповів про стосунки з Мішиною: &quot;Спілкуємось як друзі&quot;Олексій Тригубенко і Ксенія Мішина на "Холостячці" (Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

Що відомо про участь Олексія у "Холостячці"

Чоловікові вдалося дійти до самого фіналу романтичного проєкту. Його суперником став комік і сценарист Олександр Еллерт, якого Мішина обрала замість нього і з яким розпочала стосунки. Проте після періоду зустрічань та спільного життя пара несподівано оголосила про розставання.

Що стосується Олексія, то по завершенню програми він не надто активно висловлювався щодо особистого життя. Але заявляв, що час від часу має побачення з дівчатами.

Фіналіст &quot;Холостячки&quot; розповів про стосунки з Мішиною: &quot;Спілкуємось як друзі&quot;Олексій під час інтерв'ю Славі Дьоміну (скриншот)

Тому новина про те, що Олексій вперше став батьком, була для його підписників справжньою несподіванкою. У липні минулого року у чоловіка народився син, якого він назвав Марк.

Свою обраницю та маму малюка Тригубенко приховує.

Фіналіст &quot;Холостячки&quot; розповів про стосунки з Мішиною: &quot;Спілкуємось як друзі&quot;В липні минулого року у Тригубенка народився син (Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

До слова, Олексій є українським бізнесменом та блогером. У своїх соцмережах він розповідає подробиці повсякденного життя з маленьким сином, а також ділиться експертною думкою на тему інвестування.

Раніше Олексій відверто розповідав про свій досвід батьківства.

Також фіналіст "Холостячки" висловлювався про своє перше у житті кохання.

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