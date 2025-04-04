Фіналіст "Холостячки" замилував новими фото з маленьким сином

"Раніше думав, що час із сином - це мій відпочинок і спосіб відволіктися від роботи. Але тепер зрозумів, це більше про любов і сенс, ніж про перезавантаження", - зазначив він у Stories.



Син Олексія Тригубенка (скриншот)

Також він опублікував кілька коротких відео, в яких показав, який вигляд має малюк. Судячи з усього їх Тригубенко зробив під час прогулянки з дитиною на дитячому майданчику.



Фіналіст "Холостячки" показав, як проводить час із сином (скриншот)

Потім тато із сином вирішили пограти у футбол.



Тригубенко пограв із сином у футбол (скриншот)

"Можна сьогодні нікуди не їхати?" - риторично запитав фіналіст "Холостячки".



Олексій Тригубенко показав сина Марка (скриншот)

Хто такий Олексій Тригубенко

Олексій Тригубенко - український блогер і підприємець, який став відомим широкій аудиторії після участі в шоу "Холостячка" в 2020 році. Він був одним із фіналістів першого сезону проєкту, де за серце головної героїні - телеведучої та акторки Ксенії Мішиної - змагалися кілька чоловіків.

У фіналі суперником Тригубенка був комік і сценарист Олександр Еллерт. Мішина обрала останнього, проте стосунки пари після проєкту тривали недовго.

Олексій не приховував, що важко переживав розрив, оскільки він по-справжньому закохався в актрису.

Після цього він довгий час не розповідав про своє особисте життя публічно, а влітку 2023 року приголомшив усіх новиною, що став батьком.



Тригубенко з маленьким сином (фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

Обличчя своєї коханої, з якою він живе в цивільному шлюбі, він досі приховує. Відомо тільки, що її звуть Оля і вона на декілька років старша за Олексія.

В інтерв'ю Славі Дьоміну підприємець назвав кілька причин, чому він не наважується показувати обраницю в соцмережах. По-перше, він боїться хейту, який може звалитися на дівчину, по-друге, Тригубенко не хоче робити цього з метою безпеки.



Тригубенко з коханою і сином (скриншот)