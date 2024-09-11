Фільм про Назарія Яремчука вийшов на Netflix: стрічка стала найкасовішою документальною в Україні

Деталі

Біографічна документальна стрічка розповідає життєвий і творчий шлях першої української попзірки Назарія Яремчука. Авторами фільму виступили режисер Артем Григорян, Марія Яремчук та Максим Сердюк, виробництво – KNIFE! Films.

"Червона рута", "Водограй", "Гай, зелений гай", "Стожари" та десятки інших хітів ми знаємо через незрівнянний голос і харизму Назарія Яремчука. Саме він зробив українську пісню модною та відомою по всьому світу.

кадри з фільму

Перемога на конкурсі "Пісня-71" з "Червоною рутою", загибель Володимира Івасюка, гастролі різними континентами, виступи в Чорнобилі - через спогади близьких, особисті щоденники та ексклюзивні хроніки кіноробота знайомить глядача з життям артиста та його шляхом до міжнародної слави.

До зйомок у фільмі долучилися дружина співака Дарина, учасники ВІА "Смерічка" - Павло Дворський, Володимир Прокопик, Мирослава Єжеленко, автори пісень Олександр Злотник, Андрій Демиденко, Василь Кошман, а також музичний оглядач Філ Пухарєв.

пресслужба

До слова, стрічку було створено за ініціативи та фінансування доньки музиканта Марії Яремчук. До виходу проєкту артистка також спродюсувала альбом "Re: Yaremchuk" - це збірка каверів на пісні Назарія, за участі: Джамали, Pianoбой, KAZKA, Володимира Дантеса, "Другої Ріки", O.Torvald, ADAM, Ivan Navi, Tember Blanche, Balsam.

Крім того, напередодні прем’єри понад 100 закладів об'єдналися у музичній акції. 3-го та 4-го серпня у кафе, барах та ресторанах Києва, Львова, Одеси, Чернівців, Івано-Франківська та Хмельницького відбулася музична акція: протягом вихідних лунали пісні Яремчука.

"Яремчук: Незрівнянний світ краси" - другий фільм студії KNIFE! Films, який придбав Netflix у цьому році. Навесні на платформі вийшов "ЕПІЗОДИ: Україна на Мундіалі" про історичну участь збірної України з футболу на Чемпіонаті світу-2006.