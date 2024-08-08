"Re: Yaremchuk". Слухайте всі хіти Назарія Яремчука у сучасному звучанні

Dantes - "Стожари"

"Це улюблена пісня моєї мами. Тож коли Марія звернулася до мене з пропозицією заспівати цю пісню, я, звичайно, одразу сказав "так". Тому що це легендарна пісня не менш легендарної постаті", - розповів Дантес.

"Назарій Яремчук - це людина-етнокод нашої нації, тому я вважаю, що його треки, зокрема і ті, що переспівав я, мають бути почутими і залишитися в пам’яті кожного українця", - додав він.

ADAM - "Гай, зелений гай"

Співак розповів, що він дуже цінує можливість зробити кавер на цей трек. Він знає "Гай, зелений гай" ще з дитинства.

"Мої тато і мама завжди співали її, коли я був малий. Ця пісня дуже мелодійна і красива!" - поділився Adam.

IVAN NAVI - "Квітка-Розмарія"

"Для мене було цікаво зробити кавер на пісню, яка, можливо, не була в усіх на вустах, як десятки добре знаних хітів цього легендарного артиста, але яка особисто мені звучить тією епохою внутрішньої свободи, молодості та музичного бунтарства в важких умовах для всієї української культури", - прокоментував прем'єру артист.



O.Torvald - "Водограй"

"Коли нам запропонували взяти участь в цьому проєкті, ми одразу погодилися. Адже цінуємо те, що роблять сучасні українські зірки для сучасної української культури. І нам завжди подобався "Водограй" і те як цю пісню співав Назарій Яремчук", - розповіли музиканти.

"Тому ми одразу взялися до справи та зробили свою інтерпретацію треку, так як ми її відчуваємо. Яремчук залишається в наших серцях назавжди", - резюмували вони.

Balsam - "Сонце в твоїх очах"

"Я пишаюсь своїм видатним земляком та захоплююсь ним, як митцем. Тож коли Марія Яремчук запропонувала зробити кавер на його пісню "Сонце в твоїх очах", я з радістю увірвався в цей проект", - зізнався артист.

KAZKA - "Коли заснули сині гори"

"Немає єдиного фактора, через який українська культура стала відомою у всьому світі. Проте такі митці як Назарій Яремчук зробили її зрозумілою кожному, не дивлячись на мовний бар'єр", - розповіли учасники гурту.

Jamala - "Усміхнися мені"

"Ви тільки послухайте: "Усміхнися мені незрадливо отак волошково", "І на крилах надій нас до себе здійме висота". Я у захваті від лірики, від музики, тому й обрала цю пісню. Сподіваюсь дуже, що і фани саме цієї пісні оцінять мою версію і хочеться, щоб люди, які не знають хто такий Назарій Яремчук, почули", - висловилася про цей кавер співачка.

PIANOБОЙ - "Два перстені"

"Мені хотілося зробити свою версію ще романтичнішою і теплішою за оригінал. Хоча ми записували її ще у 2021 році, версія Pianoбой, на мою думку, вийшла з нотками ностальгії, ніби дивишся сон про прекрасні часи, яких більше вже не буде, але які завжди житимуть десь біля серця", - коментує прем'єру Дмитро Шуров.

Друга Ріка - "Запроси мене у сни"

Валерій Харчишин зазначив, що деякі люди, які не знали хіти Яремчука, під час прослуховування кавера "Другої ріки" думали, що це саме їхня пісня.

"З одного боку - тішить, з іншого - засмучує, але надихає закликати українців формувати свою ідентичність, а для цього - згадати своє ім'я, своє "коріння" та звернути увагу на національну культурну спадщину, зокрема музичну!" - додав співак.

Tember Blanche - "Запитай у серця"

" Ми її відчули не так, як оригінал, а зробили більш ліричну версію, і, таку мрійливу, тому що ми дуже любимо, як і ліричний герой пісні, згадувати нашу першу зустріч - як почалася наша історія кохання", - коментують кавер Влад та Олександра - учасники гурту.

Що відомо про фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси"

Це біографічна документальна драма про першу українську поп-зірку Назарія Яремчука. Через спогади близьких, особисті щоденники та ексклюзивні хроніки фільм розповідає про життя і шлях артиста до міжнародної слави.

Над фільмом працювала студія KNIFE! Films: режисер - Артем Григорян, продюсер - Максим Сердюк. Ідейницею та продюсером фільму виступила Марія Яремчук.