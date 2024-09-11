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Фильм о Назарии Яремчуке вышел на Netflix: лента стала самой кассовой документальной в Украине

Фильм о Назарии Яремчуке появился на Netflix (Фото: instagram.com/netflixua)
Автор: Любовь Блажко

После успешного всеукраинского проката "Яремчук: Несравненный мир красоты" вышел на Netflix. Фильм стал самым кассовым документальным кино в истории Украины.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на информацию, предоставленную пресс-службой, рассказывает об этом подробнее.

Детали

Биографическая документальная лента рассказывает жизненный и творческий путь первой украинской поп-звезды Назария Яремчука. Авторами фильма выступили режиссер Артем Григорян, Мария Яремчук и Максим Сердюк, производство - KNIFE! Films.

"Червона рута", "Водограй", "Гай, зелений гай", "Стожари"  и десятки других хитов мы знаем из-за несравненного голоса и харизма Назария Яремчука. Именно он сделал украинскую песню модной и известной во всем мире. 

кадры из фильма

Победа на конкурсе "Песня-71" с "Червоною рутою", гибель Владимира Ивасюка, гастроли разными континентами, выступления в Чернобыле - через воспоминания близких, личные дневники и эксклюзивные хроники киноработа знакомит зрителя с жизнью артиста и его путем к международной славе.

К съемкам в фильме приобщились жена певца Дарья, участники ВИА "Смеричка" - Павел Дворский, Владимир Прокопик, Мирослава Ежеленко, авторы песен Александр Злотник, Андрей Демиденко, Василий Кошман, а также музыкальный обозреватель Фил Пухарев.

пресс-служба

К слову, лента была создана по инициативе и финансированию дочери музыканта Марии Яремчук. К выходу проекта артистка также спродюсировала альбом "Re: Yaremchuk" - это сборник каверов на песни Назария, при участии: Джамалы, Pianoбой, KAZKA, Владимира Дантеса, "Другої Ріки", O. Torvald, ADAM, Ivan Navi, Tember Blanche, Balsam.

 

Кроме того, в преддверии премьеры более 100 заведений объединились в музыкальной акции. 3-го и 4-го августа в кафе, барах и ресторанах Киева, Львова, Одессы, Черновцов, Ивано-Франковска и Хмельницкого состоялась музыкальная акция: в выходные звучали песни Яремчука.

 

"Яремчук: Несравненный мир красоты" - второй фильм студии KNIFE! Films, который купил Netflix в этом году. Весной на платформе вышел "ЭПИЗОДЫ: Украина на Мундиале" об историческом участии сборной Украины по футболу на Чемпионате мира-2006.

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