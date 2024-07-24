"Яремчук: Незрівнянний світ краси": 10 причин подивитись фільм про легендарного артиста

8 серпня у всеукраїнський прокат виходить фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси". Документальна біографічна драма розповідає про музичну легенду - Назарія Яремчука, з якого фактично почалась історія української естради. Невідомі факти біографії, спогади рідних, друзів і колег, а також сімейні архіви розкажуть глядачам, яким був "голос цілого покоління". Завдяки його таланту, ентузіазму та праці українська пісня стала модною та відомою у всьому світі.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало 10 причин, чому варто піти в кінотеатр на прем‘єру довгоочікуваної картини.

Причина 1

Дізнатись історію життя Назарія Яремчука - одного з основоположників української естради. Від втрати батьків у дитинстві й виховання в інтернаті до всесоюзної слави та статусу легенди.

Причина 2

Побачити, як зародився легендарний ВІА "Смерічка", солістами якого були Назарій Яремук та Василь Зінкевич. Композитором ВІА був Володимир Івасюк, а художнім керівником - Левко Дутківський.

Причина 3

Почути історію про культову Вижницю, куди на дискотеки зʼїжджалась молодь з Буковини, Івано-Франківщини та Львівщини. Також подивитись архівні кадри самої Вижниці, Чернівців й Карпат, та порівняти із картинкою сьогодення.

Причина 4

Почути ексклюзивні історії від дружини артиста Дарини та доньки Марії, колег, учасників "Смерічки", а також ознайомитися з дослідженням його культурного внеску музичними експертами.

Причина 5

Дізнатись про становлення української музичної сцени 1970-80-х років. Окрім "Смерічки", можна почути про такі популярні на той час ВІА як "Водограй" та "Світязь".

Причина 6

Почути історію, як вперше на всесоюзному пісенному конкурсі пролунала переможна українська пісня. А потім й наступного року!

В 1971 році на конкурсі перемогла пісня "Червона рута" у виконанні Назарія Яремчука, Василя Зінкевича та Володимира Івасюка. А в 1972 році - "Водограй" у виконанні Яремчука та Мирослави Єжеленко. Автором обох пісень був Івасюк.

Причина 7

Побачити, як знімали перший український мюзикл "Червона рута". У стрічці карпатську дівчину Оксану зіграла Софія Ротару, молодого шахтаря Бориса - Василь Зінкевич. Пісні Володимира Івасюка та інших авторів виконали сам Зінкевич та Назарій Яремчук.

Причина 8

Дізнатись про політичні переслідування КДБ та спроби вербувати Назарія Яремчука та всіх учасників "Смерічки". А крім цього - про спроби підкупити "квартирами без черги" та "званням".

Причина 9

Дізнатись подробиці виступу ВІА "Смерічка" у Чорнобилі перед ліквідаторами аварії на АЕС, а також про наслідки цих візитів для одного з членів команди колективу та апаратури для виступу.

Причина 10

Вперше почути уривки з особистих щоденників Назарія Яремчука, які звучать закадровим голосом. Окрім цього, Яремчук збирав цілий епістолярій - свої щоденники та всі листи від фанатів.

Додамо, що "Яремчук: Незрівнянний світ краси" зняла студія KNIFE! Films - творці серіалів "Епізоди" та "Спалах". Режисером фільму став Артем Григорян, а продюсером Максим Сердюк.

Також зазначимо, що саундтрек до фільму написав Михайло Клименко з київського неосоул-гурту ADAM.